إعلان إسم اللاعب الفائز بالكرة الذهبية اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس

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محمد سياف - ابو ظبي - تتجه الانظار اليوم الإثنين عربيا وعالميا إلى العاصمة الفرنسية باريس لترقب إعلان الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم لعام 2021، وسيتم إعلان الفائز عبر “مجلة فرانس فوتبول الفرنسية”.

وفي لقاء حصري مع المصرية إيناس مظهر المتخصصة في شئون كرة القدم، وعضو لجنة التحكيم لدى المجلة الشهيرة فرانس فوتبول، أكدت على زيادة فرص محمد صلاح النجم المصري للفوز بالجائزة.

وأضافت إيناس مظهر إن لم يحصل محمد صلاح على المركز الأول سيكون من بين أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم. مع التأكيد على زيادة فرص حصوله على الجائزة الكبرى، بالنظر للمستويات التي يقدم فيها اللاعب.

وأوضحت إيناس مظهر أن الجائزة تعتمد على أصوات الصحفيين فقط من كل قاراة العالم، ولا دخل لتصويت الجمهور أو المدربين في الإختيارات كما هو متعارف عليه في الأوساط الرياضية، وكانت لجنة التحكيم قد أتمت التصويت في 28 أكتوبر الماضي.

أبرز اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

محمد صلاح – ليفربول ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان جورجينيو – تشيلسي الإنجليزي ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ كريم بنزيما – ريال مدريد كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد

موعد حفل إختيار اللاعب الفائز بالكرة الذهبية