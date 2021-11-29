نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا والإمارات اليوم 30\11\2021 والقنوات الناقلة في كأس العرب قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 30 من نوفمبر الحالي 2021، حيث يحتضن استاد 974 مباراة سوريا القادمة في كأس العرب ضد الإمارات، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لمباريات المجموعة الثانية، مباراة ينتظرها الملايين من عشاق نسور قاسيون وعشاق الأبيض عيال زايد.

تعد بطولة كأس العرب في نسختها الحالية من أقوى وأهم البطولات منذ بداية البطولة، وذلك بسبب أنها أصبحت تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كما أنها تعد بروفة واحتكاك قوي لجميع المنتخبات، خصوصاً المشاركة في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة أمام المديرين الفنيين لتجربة ومشاهدة أكبر عدد من اللاعبين، وتجربة بعض الخطط والتكتيكات داخل الملعب، بخلاف الجوائز المالية الكبيرة المخصصة للبطولة.

يأمل نسور قاسيون لتحقيق بداية قوية أمام الأبيض عيال زايد منتخب الإمارات، ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب النتائج السيئة في تصفيات كأس العالم، والابتعاد بشكل كبير عن المنافسة على الصعود، بينما عيال زايد يرغبون في تحقيق انطلاقة قوية تعطيهم دفعة معنوية كبيرة للمضي قدماً في كأس العرب قطر 2021، وتعويض الجماهير الغاضبة بسبب سوء الأداء في تصفيات كأس العالم الأخيرة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة بين المنتخبين، مباراة تتسم بالندية والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن يقام في نفس اليوم مباراة العراق وعمان، ومباراة قطر والبحرين، ومباراة تونس وموريتانيا، لذلك بادر بحجز موقعك عبر موقع حجز تذاكر كأس العرب قطر 2021.

موعد مباراة سوريا والإمارات

يقع منتخبي سوريا والإمارات ضمن المجموعة الثانية والتي تضم بالإضافة إليهم منتخبات تونس وموريتانيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 30\11\2021، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وسوريا والعراق والبحرين والكويت وقطر واليمن والأردن وفلسطين ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات في كأس العرب، تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق نقل مباريات البطولة، لذلك سوف يتم نقل مباراة الإمارات ضد سوريا، عبر شاشة القنوات التالية:

beIN Sports HD1.

beIN Sports HD2.

وسيتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز عامر الخوذيري.

تم تداول بعض الأخبار لا نعرف مدى صحتها بأن قناة بي إن سبورت المفتوحة سوف تقوم بنقل مباريات البطولة.

بطاقة المباراة