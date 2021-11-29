نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والأردن القادمة الأربعاء 01\12\2021 والقنوات الناقلة والمعلق في كأس العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة السعودية والأردن القادمة، والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر 2021، حيث يستضيف استاد المدينة التعليمية، مباراة السعودية القادمة في كأس العرب ضد الأردن، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات الخاصة بالمجموعة الثالثة، مباراة ينتظرها الملايين من عشاق الأخضر السعودي والنشامى الأردني، وفيما يلي سوف نستعرض معكم موعد المباراة والقنوات الناقلة وموقع حجز تذاكر كأس العرب قطر 2021.

يدخل المنتخب السعودي المباراة بمعنويات مرتفعة تصل إلى عنان السماء، ولما لا وهو متصدر مجموعته في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وبات قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المونديال العالمي، كما أنه على صعيد الأندية فقد استطاع الهلال السعودي منذ أيام قليلة، من الفوز ببطولة دوري أبطال أسيا على بوهانج الكوري، لذلك تنتظر جماهير الأخضر رؤية فريقها بروعته المعهودة عليه.

من ناحية أخرى يسعى منتخب الأردن نحو الفوز بالمباراة وتحقيق انطلاقة قوية في ضربة البداية، كما أنه يسعى لإرضاء جماهيره الغاضبة من سوء الأداء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مباراة السعودية ضد الأردن متوقع لها أن تكون مباراة قوية ومثيرة، وذلك بسبب رغبة المنتخبين في تحقيق الثلاث نقاط والفوز بالمباراة.

تعد هذه النسخة من بطولة كأس العرب من أهم النسخ وأقواها لعدة أسباب، أهم هذه الأسباب أنها البطولة الأولى التي تحت عباءة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كما أنها تعد بروفة قوية واحتكاك قوي للمنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى الجوائز المالية الضخمة، كما أنها تعد فرصة كبيرة أمام المدربين لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين، وتجربة بعض الخطط والتكتيكات في عالم الساحرة المستديرة.

موعد مباراة السعودية والأردن

يحتضن استاد المدينة التعليمية مباراة الأردن القادمة في كأس العرب ضد السعودية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- حسب التوقيت العالمي غرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق وسوريا واليمن وفلسطين والكويت والبحرين وقطر ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة ؟

ما هي القنوات الناقلة السعودية والأردن في كأس العرب قطر 2021. سؤال تردد كثيراً في مواقع التواصل وعبر محركات البحث. وكما هو معروف فإن قنوات بي إن سبورت هي المالكة لحقوق نقل مباريات البطولة. وعليه فسوف يتم نقل مباراة الأردن ضد السعودية على القنوات التالية:

beIN Sports hd1.

beIN Sports hd2.

معلق المباراة

من هو معلق مباراة السعودية والأردن القادمة في كأس العرب 2021، هو المعلق المتميز “عامر الخوذيري”.