انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي المصري في مأزق بعد إعلان موعد كأس العالم للأندية 3 فبراير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الموعد النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دول الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير وحتى 12 فبراير 2022، وهو وضع مسئولي الأهلي في مأزق حقيقي لتزامنه مع إقامة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 9 يناير وحتي 6 فبراير 2022.

الجدير بالذكر أن اليوم الإثنين تقام قرعة كأس العالم للأندية في زيورخ بسويسرا بمشاركة 7 أندية هي الأهلي المصري والجزيرة الإماراتي والهلال السعودي ومنتيري المكسيكي وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي.

وأكد المسئولين بالنادي الأهلي القيام بإجراء اتصالات مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم والإتحاد الدولي، لتوضيح ذلك الأمر من وجود تعارض في موعد بطولتي كأس العالم للأندية، وبطولة كأس أمم أفريقيا.

ويملك الأهلي بما لا يقل عن 7 لاعبين مرشحين للإنضمام للمنتخب المصري، إضافة إلى ذلك من المؤكد انضمام لاعبين آخرين لمنتخباتهم مثل على معلول مع منتخب تونس، وبدر بانون مع منتخب المغرب، بيرسي تاو مع جنوب إفريقيا، أليو ديانج مع منتخب مالي.

وهذا وأكد النجم المصري “أحمد حسام ميدو” عدم احترام الفيفا لبطولة كأس الأمم الإفريقية والكرة الإفريقية بعد الإعلان عن تنظيم بطولات في توقيت واحد.