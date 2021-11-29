نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة سوريا والإمارات اليوم مجانا عبر الأقمار في كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة سوريا والإمارات اليوم مجانا، هو ما يرغب الكثير معرفته وذلك تزامناً مع انطلاق مباراة الإمارات وسوريا على ملعب 974 أحد ملاعب مونديال قطر 2022، مباراة سوريا والإمارات تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات في كأس العرب 2021 ، ونُسلط الضوء خلال هذا المقال لمعرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة سوريا والإمارات اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الأخرى.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة سوريا والإمارات مجانا هي محل اهتمام جميع جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان ممن سيشاهدون مباراة الإمارات وسوريا من خلال شاشات التلفاز، ونعلم جيداً مدى اهتمام الجماهير للوصول إلى تردد القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الإمارات وسوريا اليوم مجانا في كأس العرب.

تنطلق مباريات كأس العرب 2021 بداية من يوم 30 نوفمبر 2021 وتستمر حتى يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر 2021، بينما ستنطلق مباراة سوريا والإمارات اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية والأردن والمغرب وتونس والجزائر، بينما ستنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة سوريا والإمارات

أكدت شبكة قنوات بي ان سبورت أنها ستقوم بنقل مباراة الإمارات وسوريا مجانا وذلك عبر قناة بين سبورت المفتوحة، كما ستنقل مباراة الإمارات وسوريا مجموعة قنوات الكأس الرياضية المفتوحة الأولى والثانية، وهذا نقلاً عن بعض المصادر الإلكترونية عبر الإنترنت، ونستعرض عليكم الآن ترددات القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وسوريا مجانا على نايل سات.

bein sports HD المجانية المفتوحة: (التردد أفقي : 11054 H – معامل الترميز 27500).

AlKass One HD المفتوحة المجانية: (التردد أفقي: 11919 H – معامل الترميز 27500).

AlKass Two HD المفتوحة المجانية: (التردد أفقي: 11919 H – معامل الترميز 27500).

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي قدمنا من خلالة القنوات المفتوحة لناقلة لمباراة سوريا والإمارات اليوم مجانا في بطولة كأس العرب، هذا وسنكون قريبين من الحدث حيث نقدم لكم من خلال تقارير متتالية ملخص نتيجة مباراة سوريا والإمارات، وذلك من خلال تغطية ومتابعة مستمرة.