نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي vs الهلال | على موعد مع قرعة كأس العالم للأندية لمعرفة منافسيهم تعرف هنا على نظام البطولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد قرعة كأس العالم للأندية من أشهر كلمات البحث الليلة، من قبل عشاق المارد الأحمر الأهلي المصري، والزعيم الأسيوي الهلال السعودي، وأيضاً بطل الإماراتي الجزيرة الإماراتي، لمعرفة منافسيهم في البطولة الأقوى على مستوى الأندية القرعة، سوف تقام في مدينة زيورخ في سويسرا حيث مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتنقل عبر موقع الاتحاد الدولي على يوتيوب ويمككم متابعتها على الهواء مباشراً الليلة، تضم البطولة الأندية أبطال قارات العالم الذي كان أخرهم بالميراس البرازيلي، الذي توج ببطولة كوبا أمريكا أمس.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

تقام القرعة اليوم الإثنين الموافق 2021/11/29 في تمام الساعة، السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، السابعة مساءً بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

أكثر الفرق خوضاً للمباريات في بطولة العالم للأندية

أكثر الفرق ظهوراً في بطولة العالم للأندية

الفرق المشاركة في كأس العالم 2022

تشيلسي الإنجليزي : بطل دوري أبطال أوروبا. بالميراس البرازيلي : بطل كوبا أمريكا. الأهلي المصري : بطل دوري أبطال أفريقيا. الهلال السعودي : بطل دوري أبطال أسيا. الجزيرة الإماراتي : بطل الدوري الإماراتي منظم البطولة. مونتيري المكسيكي : بطل بطولة أمريكا الشمالية. أوكلاند سيتي : بطل أوقيانوسيا.

تاريخ بطولة كأس العالم للأندية

انطلقت أول بطولة في اليابان عام 1999 ميلادي، كبطولة بديلة لبطولة الإنتركونتننتال، التي كانت تجمع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، ومن عام 2000 تم تسميتها بطولة كأس العالم للأندية، تضم 7 أندية من مختلف قارات العالم، الحاصلين على بطولة دوري الأبطال تستمر مدة أسبوعين فقط، ويحدد الفائز بها الذي يحصل على جائزة مالية تقدر بخمس ملايين دولار أمريكي.

من أي دور يشارك الأهلي والهلال في البطولة

طبقاً لنظام البطولة يشارك بطلي أسيا وأفريقيا من الدور الثاني للبطولة، بينما الدور الأول يجمع أوكلاند سيتي مع الجزيرة الإماراتي، بينما بطل أوربا الذي يمثله تشلسي الانجليزي يلعب من الدور نصف النهائي وكذالك بطل أمريكا الجنوبية، الذي يمثله بالميراس البرازيلي، الذي حصل على المركز الرابع في البطولة السابقة بعد خسارته من الأهلي، في مباراة تحديد المركز الثالث النسخة الماضية نسخة 2020.