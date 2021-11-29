انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج لكرة القدم بعد إنتهاء الجولة 13 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتهت مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمباراة قمة الجولة بين تشلسي ومانشستر يونايتد في اللقاء المقام على ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية، وإنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقان 1/1.

وطبقا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد هذه الجولة واصل نادي تشيلسي تصدره جدول الترتيب العام بـ30 نقطة، ويأتي في المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 29 نقطة بعد فوزه على وست هام يونايتد بصعوبة 2/1.

وفي المركز الثالث يأتي ليفربول ويملك من النقاط 28 نقطة بعد الفوز الكبير على ساوثهامبتون 4/0، وفي المركز الرابع يأتي وست هام يونايتد الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة بالهزيمة من مانشستر سيتي، ودفع الفوز الأخير لنادي الأرسنال على نيوكاسل يونايتد للوصول للمركز الخامس برصيد 23 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج حتى الآن