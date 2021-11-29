ثبت فورا.. تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديد على النايل سات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021

يستعرض لكم ثقفني، تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديد على النايل سات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021، حيث أعلنت باقة قنوات بي إن سبورت القطرية عن حصولها على حقوق البث المباشر والحصري لنقل بطولة كأس العرب 2021، وقد أعلنت عن القنوات الناقلة، وسيتم عرض مباريات دور المجموعات بشكل مجاني ومباشر على قناة bein sport المفتوحة، ويبحث الكثير من عشاق وجماهير المنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات، ومن باب حرصنا على أن نوفر عليكم عناء البحث، نتعرف معكم على تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة حتى تتمكنوا من مشاهدة المباريات مجانا.

تنطلق بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 وتستمر لغاية تاريخ 18 ديسمبر 2021، وتشارك في هذه البطولة 16 منتخب، وهي منتخبات، السعودية، فلسطين، قطر، المغرب، تونس، سوريا، الإمارات، مصر، العراق، البحرين، الأردن، السودان، الجزائر، لبنان ومنتخب عمان، وقد تم تقسيم هذه المنتخبات إلى أربعة مجموعات، تتنافس فيهما بينها من أجل التأهل للدور القادم، وسنتعرف على المجموعات والمنتخبات التي تضمها هذه المجموعات كما يلي.

المجموعة الأولى تضم منتخبات، قط/ العراق/ عمان/ البحرين. المجموعة الثانية تضم منتخبات، تونس/ الإمارات/ سوريا/ موريتانيا. المجموعة الثالثة تضم منتخبات، المغرب/ السعودية/ الأردن/ فلسطين. المجموعة الرابعة تضم منتخبات، الجزائر/ مصر/ لبنان/ السودان.

تنطلق مواجهات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، حيث تشهد المنافسة الأولى بين منتخب تونس ضد موريتانيا، والمنافسية الثانية تجمع بين منتخب العراق أمام عمان، فيما ستكون المواجهة الثالثة بين منتحب قطر ضد البحرين، وأخيرا المواجهة الرابعة بين منتخب سوريا ضد منتخب الإمارات، وتبدأ المواجهة الافتتاحية للبطولة بين المنتخب التونسي في مواجهة نظيره المنتخب الموريتاني في تمام الساعة 12.00 بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 1.00 بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2021

تستقبل قناة بي إن سبورت المفتوحة إشارة ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة مجانية مفتوحة لا تحتاج إلى اشتراك من أجل مشاهدتها، وتعمل القناة طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة دون أي تقطيع أو تشويش، وتعد من القنوات البارزة التي تحظى بنسبة متابعة كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط.