انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأول من كأس العرب بقطر الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق منافسات كأس العرب التي تستضيفها الدوحة العاصمة القطرية خلال الفترة من 30 نوفمبر 2021 إلى 18 ديسمبر 2021، بمواجهات قوية بين فرق المجموعة الأولي والثانية خلال اليوم الأول، وتقام منافسات المجموعة الثالثة والرابعة يوم الأربعاء، وكانت جميع الوفود المشاركة في بطولة كأس العرب قد وصلت مطار حمد الدولي مبكرا، للاستعداد الجادة لبدء منافسات البطولة. أبرز مواجهات اليوم الأول من كأس العرب المباراة الأولي: تونس ضد موريتانيا توقيت المباراة: 12 ظهرا بتوقيت مصر 1 ظهرا بتوقيت السعودية

المجموعة: الأولي

معلق المباراة: جواد بده

القناة الناقلة: بين سبورت HD1 + الكأس HD3

ستاد أحمد بن على بنادي الريان المباراة الثانية: العراق ضد عمان توقيت المباراة: 3 ظهرا بتوقيت مصر 4 عصرا بتوقيت السعودية

معلق المباراة: حسن العيدروس

المجموعة: الأولى

القناة الناقلة: بين سبورت HD1 + الكأس HD3

ملعب المباراة: ستاد الجنوب المباراة الثالثة: قطر ضد البحرين توقيت المباراة: 7 مساءً بتوقيت مصر 8 مساءً بتوقيت السعودية

معلق المباراة: عصام الشوالي

المجموعة: الثانية

القناة الناقلة: بين سبورت HD1 + الكأس HD3

ملعب المباراة: ستاد البيت المباراة الرابعة: الإمارات ضد سوريا توقيت المباراة: 9 مساءً بتوقيت مصر 10مساءً بتوقيت السعودية

معلق المباراة: عامر الخوذيري + خليل البلوشي

المجموعة: الثانية

القناة الناقلة: بين سبورت HD1 + الكاس HD3

ملعب المباراة: ستاد 974

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأول من كأس العرب بقطر الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.