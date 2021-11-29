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محمد سياف - ابو ظبي - أجريت مساء اليوم الأثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، قرعة كاس العالم للأندية والتي يشارك فيها النادي الأهلي ممثلاً عن قارة إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه على التوالي، حيث وضعت القرعة النادي المارد الأحمر في ورطة كبيرة بسبب تضارب موعد إقامة بطولة كاس العالم للأندية مع بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في ذات الفترة، حيث ستقام بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها نحو6 أندية على مستوي القارات في دولة الامارات العربية المتحدة بعد اعتذار اليابان عن استضافة البطولة في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية تضع الأهلي في ورطة كبيرة ومخاطبة الفيفا بتعديل الموعد:-

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها 7 أندية على مستوى قارات العالم وهذه الأندية هي :-

تشيلسي الأنجليزي.

أوكلاندسيتي النيوزيلاندي.

مونتيري المكسيكي.

الهلال السعودي.

الأهلي المصري.

بالميراس البرازيلي.

الجزيرة الإماراتي

حيث يصطدم النادي الأهلي فى الدور ربع النهائي مع فريق مونتيري المكسيكي، وفي حالة التأهل لمباراة نصف النهائي سوف يلعب الأهلي مباراة نارية مع فريق بالميراس البرازيلي.

وقد وضعت قرعة كاس العالم للأندية النادي الأهلي، في ورطة كبيرة بسبب موعدها والذي سوف يقام في الفترة من 3 إلى 12 فبراير في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتزامن هذا الموعد مع موعد نصف نهائي أمم أفريقيا 2022 والذي سوف يكون يومي 2 و 3 فبراير، والمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا ستكون يوم 6 فبراير 2022، وهو ما يعنى حرمان النادي الأهلي من مشاركة نحو 7 لاعبين في كأس العالم للأندية بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا وهم لاعبين كبار وذو خبرة كبيرة مثل حارس النادي الأهلي محمد الشناوي، ومحمد شريف، ومحمد مجدي أفشه، حمدي فتحي، أكرم توفيق، أيمن اشرف، عمرو السولية، بالإضافة إلى علي معلول والذي سوف يلعب ضمن قائمة منتخب تونس، وفى المقابل فإن مشاركتهم في بطولة كاس العالم للأندية سوف يؤدي إلى حرمانهم من مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا وسوف يكون لذلك تأثير كبير على أداء المنتخب.