نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أعلى أجر”.. محمد صلاح يتقاضى مبلغ حلقة عمرو أديب في الحكاية بعد مفاوضات تعرف عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجر محمد صلاح ، يترقب بإهتمام كبير الملايين من الأشخاص المقابلة التي ستحدث بين محمد صلاح وعمرو أديب في برنامج الحكاية بعد المفاوضات التي إستمرت عدة أسابيع لتحديد موعد، وسوف يتم إجراء الحوار مع الفرعون المصري داخل أراضي ليفربول وتنقل الحلقة على قناة أم بي سي، وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد الحلقة التي سوف تعرض بها مقابلة الملك المصري لكنها في القريب العاجل.

عملت في الأيام الماضية مجموعة قنوات إم بي سي البحث عن طريقة لمقابلة محمد صلاح وقد كان التواصل بشكل مباشر بين إدارة القناة ووكيل أعمال اللاعب، وذلك لمعرفة الشروط الواجب توافرها حتى يحدث اللقاء التليفزيوني، وقد توصلت القناة إلى إعطاء مو صلاح أجر الحلقة والذي تم تحديده بعد مفاوضات طويلة.

أجر محمد صلاح مع عمرو أديب

أوضح المسؤولين عن قناة إن بي سي أجر محمد صلاح والذي قد بلغ نحو 650 ألف دولار بما يساوي عشرة ملايين جنية مصري، ومن المعروف أن المشاهير سواء فنانين أو مطربين يتلقون أجر حضورهم للمقابلات التليفزيونية، لكن حتى الٱن يعد محمد صلاح هو صاحب أعلى أجر تلقاه ضيف في القناة، وتعد الشهرة التي يمتلك صلاح بعد الأداء الإحترافية في السنوات الماضية وبالأخص هذا الموسم هو السبب وراء ذلك، ويمتلك شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وليس مصر فقط.

وقد سافر عمرو أديب في الساعات الماضية ليتوجه إلى مدينة ليفربول الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحدث بها حوار بين محمد صلاح وعمرو أديب، وسوف تتضمن الحلقة تكذيب العديد من الشائعات التي إنتشرت في الفترة الماضية، بالإضافة إلى مستقبل الملك المصري والعديد من التفاصيل حول حياة اللاعب، ومن المتوقع أن تتضمن جزء حول الكرة الذهبية والتي أقيمت الإثنين بتاريخ 30 من شهر نوفمبر.

محمد صلاح والكرة الذهبية

تابع اليوم الكثير من المتابعين واحدة من أهم جوائز كرة القدم والتي يتم تقديمها كل عام وهي الكرة الذهبية؛ حيث تم الإعلان عن الفائز وهو اللاعب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان في الوقت الراهن”ليونيل ميسي”، في حين حل النجم المصري “محمد صلاح” في المركز السابع وذلك بعد الدون “كريستيانو رونالدو”.