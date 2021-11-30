نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر والبحرين اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة قطر والبحرين اليوم في كأس العرب من أبرز المباريات في اليوم الأول لإنطلاق كأس العرب في قطر، وتبدو مباراة قطر والبحرين الأكثر متابعة اليوم الثلاثاء كون قطر هي مستضيفة بطولة كأس العرب وتشارك بكامل نجومها وتعد هي المنافس الأول على كأس البطولة.

موعد مباراة قطر والبحرين اليوم

بخصوص موعد مباراة قطر اليوم، تقام مباراة قطر والبحرين اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الدوحة والمنامة، ويقوم المعلق عصام الشوالي بالتعليق على مباراة قطر والبحرين اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين اليوم

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين، تنقل قناة bein sports HD2 مباراة قطر والبحرين ضمن مباريات الجولة الاولى لمباريات المجموعة الأولى، وتشارك قطر والبحرين بجانب كلا من عمان والعراق في المجموعة الأولى.

البحرين تواجه قطر بطموح كبير

كان المدير الفني للبحرين، هيليو سوزا، قد أكد أن بطولة كأس العرب بمثابة فرصة للتأكيد على تطور المنتخب البحريني، وأكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إلى أن كأس العرب مختلفة عن كل المباريات السابقة خاصة في ظل وجود الجماهير من جديد.

وأضاف أن مواجهة قطر تعد تحديا كبيرا خاصة في ظل قوة منتخب قطر والإستعداد التام لخوض غمار كأس العالم والمقامة على الأراضي القطرية خاصة في ظل مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم من أجل إستعداد أفضل لبطولة كأس العالم.

مجموعات كأس العرب

يذكر ان بطولة كأس العرب تبدأ بمشاركة 16 منتخب موزعة على أربعة مجموعات.

المجموعة الأولى (قطر والعراق وعمان والبحرين)

(قطر والعراق وعمان والبحرين) المجموعة الثانية (تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا)

(تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا) المجموعة الثالثة (المغرب والسعودية والأردن وفلسطين)

(المغرب والسعودية والأردن وفلسطين) المجموعة الرابعة (الجزائر ومصر ولبنان والسودان)

توقعات نتيجة قطر والبحرين

يذكر أن التوقعات جاءت متغيرة بخصوص نتيجة مباراة قطر والبحرين، وإن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق قطر الفوز على البحرين بفارق بسيط وهو الأمر الذي ستؤكده نتيجة مباراة قطر والبحرين اليوم في مواجهة تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة كونه ديربي خليجي قوي بين قطر والبحرين وسنتابع معكم نتيجة مباراة قطر والبحرين بشكل متجدد ومتواصل.