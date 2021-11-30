موعد مباراة مصر مع لبنان بكأس العرب لكرة القدم التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تنتظر جماهير الكرة المصرية مشاهدة المنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب لبنان في كأس العرب المقام بقطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021 في إطار بدء منافسات المجموعة الرابعة التي تنطلق يوم الأربعاء القادم، وتضم المجموعة بالإضافة إلى منتخب مصر ولبنان، منتخب الجزائر والسودان.

كان المنتخب المصري قد أدى المران الثاني اليوم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على الملاعب المخصصة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، وكان اللاعب أحمد حجازي قد انضم إلى معسكر الفريق قادما من نادى إتحاد جدة بعد موافقة نادية، هذا وقد أدى المنتخب المصري مرانا قويا ظهرت خلال الجدية والتركيز من أجل مكان داخل الملعب.

طبقا للمعلومات الواردة من الصحفيين المرافقين لبعثة المنتخب المصري بالدوحة، ومتابعة تدريبات واستعدادت الفريق ظهرت بعض ملامح التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه كارلوس كيروش خلال اللقاء، الذي أكد خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيسعى بالفوز بالبطولة، رغم إنها إعداد جيد لكأس الأمم الإفريقية القادمة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر خلال مباراة لبنان القادمة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أكرم توفيق

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي، عمرو السولية

خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد مجدي قفشة، عمر كمال عبدالواحد

خط الهجوم: محمد شريف

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

موعد المباراة: الأربعاء 30 نوفمبر

توقيت المباراة: الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بين سبورت HD1 قناة الكاس القطرية HD3

المجموعة: الرابعة

المباراة: مصر ضد لبنان