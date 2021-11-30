للمرة السابعة.. ميسي يتربع على عرش كرة القدم

للمرة السابعة.. ميسي يتربع على عرش كرة القدمنجح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، فى الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، وذلك خلال الحفل الذى أقيمت مساء يوم الاثنين، على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور أساطير الكرة العالمية.

وتفوق ميسي على النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى الذى جاء فى المركز الثانى بالترتيب النهائى للكرة الذهبية 2021.

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز بكوبا أمريكا، كما حصد لقب كأس ملك إسبانيا مع برشلونة وكذلك تربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضى.

وعزز ميسي صدارته لقائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية فى التاريخ، بعدما توج بالجائزة السابعة فى تاريخه سبقها بـ 6 مرات سابقة خلال مسيرته الكروية حيث حصدها 4 مرات متتالية أعوام: 2009، 2010، 2011، و2012، قبل أن يعود للتتويج بها من جديد عام 2015 ثم العام قبل الماضى 2019 علما بأنه تم إلغاء الجائزة العام الماضى.

فيما حصد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل مهاجم لعام 2021 خلال حفل الكرة الذهبية الذي انطلق قبل قليل.

كما توج النجم الشاب بيدري جونزاليس، موهبة نادي برشلونة الإسباني، بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عامًا للعام الجارى 2021.

