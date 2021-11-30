نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأخضر وروح 2002.. موعد مباراه السعودية والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه السعودية والأردن ، في إطار منافسات اليوم الثاني من الجولة الأولى في بطولة كأس العرب 2021 ، والتي تم الاعتراف بالنسخة العاشرة بها رسميًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وضمن لقاءات المجموعة الثالثة، يحتضن غدٍ الأربعاء 1 ديسمبر 2021، ملعب ستاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية، مواجهة قوية وهامة، تجمع منتخبا الأردن والسعودية، والذين سبق لهما أن التقيا من قبل في النسخة الرابعة من البطولة، كما يملكان رصيدًا لا بأس به من المشاركات في المسابقة العربية للمنتخبات.

في السطور المقبلة، سنتناول بشيء من التفاصيل أبرز المعلومات و موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة ، إضافة إلى أرشيف مشاركات المنتخبين في كأس العرب ، علاوة على تاريخ مواجهات السعودية والأردن في شتى البطولات.

مباراه السعودية والأردن

تتواصل فعاليات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 ، والتي تستضيفها قطر، وتأتي استعدادًا للبلد المضيف لـ مونديال 2022 ، وكذلك للمنتخبات العربية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 .

نبدأ تغطيتنا مع سجل المشاركات والنتائج للمنتخبات في كأس العرب ، منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 1963:

يُشار إلى أن اليوم الأول من مباريات الجولة الأولى في البطولة، والتي تلعب اليوم الثلاثاء، تشهد إقامة مباراة الإمارات وسوريا ، وذلك ضمن المجموعة الثانية، بالإضافة إلى مباراة مصر ولبنان في المجموعة الرابعة.

وشارك منتخب السعودية لكرة القدم في كأس العرب 6 مرات من قبل.

نجح الأخضر خلالها في الفوز باللقب مرتين، في 1998 على حساب قطر “المضيفة” بنتيجة (3-1)، وفي 2002 على حساب البحرين بهدف نظيف.

ويحتل المنتخب السعودي المرتبة الثانية، في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة، بفارق لقبين عن المنتخب العراقي المتصدر.

بينما يسجل منتخب الأردن لكرة القدم ، حضوره التاسع في البطولة العربية للمنتخبات .

وكان الإنجاز الأبرز للنشامى، هو احتلال المركز الرابع في النسخة الخامسة التي نظمتها الأردن، وذلك بعد الخسارة بثنائية نظيفة من الفراعنة في لقاء تحديد المركز الثالث.

تاريخ مواجهات السعودية والأردن

على صعيد المواجهات بين الأردن والسعودية ، فقد سبق للمنتخبين أن التقيا من قبل 9 مرات، في مسابقات دورة الألعاب العربية و كأس العرب، إضافة إلى كأس الأمم الآسيوية وبطولة اتحاد غرب آسيا.

ويتساوى النشامى والصقور في عدد مرات الفوز، برصيد 4 انتصارات لكل فريق، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهة واحدة بينهما.

أما عن الأهداف المسجلة في المواجهات، فقد أحرز المنتخب الأردني 10 أهداف في الشباك السعودية، واستقبل مرماه 10 أهداف أيضًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات السعودية والأردن ، فكانت من نصيب المنتخب السعودي، والذي فاز برباعية نظيفة، في مرحلة المجموعة ببطولة كأس العرب 1985.

إلا أن إحصائية أخرى، أوردها الاتحاد الأردني لكرة القدم، تشير إلى أن مواجهات الأردن والسعودية بلغت 15 مباراة.

حقق النشامى الفوز في 5 مواجهات، بينما فاز الأخضر بـ8 مباريات، وخيم التعادل على لقاءين آخرين.

وقد سجل المنتخب السعودي – وفق لإحصائيات الاتحاد الأردني لكرة القدم – 19 هدفًا، وتلقت شباكه 13 هدفًا أردنيًا.

موعد مباراه السعودية والأردن والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الهام، مساء الأربعاء، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت القاهرة، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الأردن والسعودية ، فلم يُعلن الاتحاد العربي لكرة القدم رسميًا عن القيادة التحكيمية الخاصة باللقاء.

وستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 إلى جانب تطبيق beIN Sports Connect .

أما عن معلق مباراة السعودية والأردن ، فقد أسندت الشبكة الرياضية القطرية إلى المعلق الرياضي العُماني عامر الخوذيري المهمة.

الخاتمة

تعرفنا سويًا خلال السطور السابقة، على موعد مباراه السعودية والأردن والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشاركات المنتخبين في بطولة كأس العرب ، وكذلك تاريخ مواجهات السعودية والأردن في مختلف المسابقات.