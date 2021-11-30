نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الإنِطلاقَة” موعد لعبة العراق وعمان اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة يترقبون موعد لعبة العراق وعمان اليوم في بطولة كأس العرب 2021. والتي تنطلق في أولى جولاتها بالمجموعة الأولى التي تجمع بين منتخب العراق وعمان اليوم. وفي غضون ذلك نتعرف في هذا التقرير أيضًا على القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد عمان والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب في النسخة 12 والتي تستضيفها دولة قطر لهذا الموسم. حيث يحل المنتخب العراقي ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب عمان خاصة وأن منتخب أسود الرافدين تُوج بلقب بطل كأس العرب أربعة مرات سابقة من أصل 9 مرات.

موعد لعبة العراق وعمان اليوم في بطولة كأس العرب

يأتي موعد لعبة العراق وعمان في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب في الموسم الحالي 2021 – 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثون من شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2021. والتي يلتقي خلالها المنتخبين على ملعب ستاد الجنوب في قطر. حيث تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة 4:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق. فيما يكون موعد مباراة العراق وعمان اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة الثالثة 3:00 مساءً. وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة فتكون في تمام الساعة الخامسة 5:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان اليوم في كأس العرب 2021

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021. عبر قناة بي إن سبورت beIN SPORTS 1 الرياضية القطرية. والتي يمكنكم متابعتها من خلال التردد التالي.

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة العراق وعمان

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

لعبة العراق وعمان اليوم

تجدر الإشارة إلى أن بعثة المنتخب العراقي وصلت يوم الجمعة الماضية إلى أراضي دولة قطر التي تستيضف بطولة كأس العرب في النسخة 12. وفي السياق ذاته أدى لاعبو المنتخب التدريبات الخاصة والتحضيرات اللازمة للقاء بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق لعبة العراق وعمان اليوم.