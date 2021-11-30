كأس العرب: التشكيل الأساسي للمنتخب التونسي ضد موريتانيا

يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم ، بعد قليل (الساعة 11:00) ، منتخب موريتانيا ، في الجولة الأولى من الدور الأول لمسابقة كأس العرب فيفا المقامة حاليا بقطر. وفي ما يلي التشكيل الأساسي للمنتخب: بن مصطفى العيفة مرياح المثلوثي بن حميدة ساسي بن رمضان فخر الدين بن يوسف المجبري فراس بالعربي الجزيري

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