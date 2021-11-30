جدول مباريات الدور الأول من كأس العرب FIFA قطر 2021

تنطلق اليوم بطولة كأس العرب 2021 وتستمر حتى اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويشارك في البطولة الجزائر، السعودية، تونس، المغرب، مصر،البحرين، الإمارات،العراق الأردن، سوريا، لبنان،فلسطين،عمان، السودان،موريتانيا، قطر,

في ما يلي برنامج مباريات دور المجموعات، لكأس العرب للمنتخبات في كرة القدم فيفا -2021، التي تحتضنها قطر من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل (بتوقيت تونس).

-- مباريات الجولة الأولى

- الثلاثاء 30 نوفمبر

تونس - موريتانيا س00 ر 11

العراق- عمان س00 ر 14

قطر - البحرين س 30 ر17

الإمارات- سوريا س00 ر 20

- الأربعاء 1 ديسمبر

الجزائر - السودان س00 ر 11

مصر - لبنان س00 ر 14

المغرب - فلسطين س00 ر 17

السعودية - الأردن س00 ر 20

-- مباريات الجولة الثانية

- الجمعة 3 ديسمبر

العراق - البحرين س00 ر 11

قطر - عمان س00 ر 14

الإمارات - موريتانيا س00 ر 17

تونس - سوريا س00 ر20

- السبت 4 ديسمبر

المغرب - الأردن س00 ر11

الجزائر - لبنان س00 ر 14

مصر - السودان س00 ر 17

السعودية- فلسطين س00 ر 20

-- مباريات الجولة الثالثة

- الإثنين 6 ديسمبر

سوريا - موريتانيا س00 ر 16

تونس - الإمارات س00 ر 16

البحرين- عمان س00 ر 20

العراق - قطر س00 ر20

- الثلاثاء 7 ديسمبر

المغرب - السعودية س00 ر16

الأردن - فلسطين س00 ر 16

الجزائر - مصر س00 ر 20

لبنان - السودان س00ر 20.