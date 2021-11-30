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انت الان تتابع تفاصيل خبر أبرز مباريات اليوم الثلاثاء فى كرة القدم عربيا وأوروبيا 2021/11/30 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم عديد المباريات على مستوى كرة القدم وخاصة فيما يتعلق ببطولة كأس العرب التي تنطلق اليوم ظهرا بمواجهات المجموعة الأولى والثانية، وعلى المستوى الأوروبي تنطلق مساء اليوم بداية الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، كذلك تبدأ اليوم مساءا منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي بمواجهات ساخنة، تابع أهم مواجهات اليوم.
مباريات كأس العرب لكرة القدم الثلاثاء 20/11/2021
تونس ضد موريتانيا الساعة 12 ظهرا على قناة بين سبورت HD1، الكأس HD3
العراق ضد عمان الساعة 3 ظهرا على قناة بين سبورت HD1، الكأس HD3
قطر ضد البحرين الساعة 6 مساءا على قناة بين سبورت HD1، الكأس HD3
الإمارات ضد سوريا الساعة 9 مساءا على قناة بين سبورت HD1، الكأس HD3
مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة
مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم
نيوكاسل ضد نوريتتش سيتي الساعة 9:30 مساءا على قناة بي إن سبورت بريميوم 1
ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس الساعة 10:15 مساءا قناة بي إن سبورت بريميوم 2
مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة
أبرز مباريات الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم
فيورينتينا ضد سامبدوريا 7:30 مساءا على قناة بين سبورت الفرنسية HD2
ساليزنيتانا ضد يوفنتوس 9:45 مساءا قناة بين سبورت الفرنسية HD19
مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة
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