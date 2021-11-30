أبرز مباريات اليوم الثلاثاء فى كرة القدم  عربيا وأوروبيا 2021/11/30

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم عديد المباريات على مستوى كرة القدم وخاصة فيما يتعلق ببطولة كأس العرب التي تنطلق اليوم ظهرا بمواجهات المجموعة الأولى والثانية، وعلى المستوى الأوروبي تنطلق مساء اليوم بداية الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، كذلك تبدأ اليوم مساءا منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي بمواجهات ساخنة، تابع أهم مواجهات اليوم.

مباريات كأس العرب لكرة القدم الثلاثاء 20/11/2021

تونس ضد موريتانيا الساعة 12 ظهرا على قناة بين سبورت HD1، الكأس HD3

العراق ضد عمان الساعة 3 ظهرا على قناة بين سبورت HD1، الكأس HD3

قطر ضد البحرين الساعة 6 مساءا على قناة بين سبورت HD1، الكأس HD3

الإمارات ضد سوريا الساعة 9 مساءا على قناة بين سبورت HD1، الكأس HD3

مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة

مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم

نيوكاسل ضد نوريتتش سيتي الساعة 9:30 مساءا على قناة بي إن سبورت بريميوم 1

ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس الساعة 10:15 مساءا قناة بي إن سبورت بريميوم 2

مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة

أبرز مباريات الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم

فيورينتينا ضد سامبدوريا 7:30 مساءا على قناة بين سبورت الفرنسية HD2

ساليزنيتانا ضد يوفنتوس 9:45 مساءا قناة بين سبورت الفرنسية HD19

مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة