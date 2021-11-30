تردد قناة الكأس القطرية HD3 الناقل لبطولة كأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ اليوم منافسات كأس العرب لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، بمشاركة ستة عشر منتخبا عربيا مقسمون على أربعة مجموعات، ولكل مجموعة أربعة فرق، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن إذاعة المباريات عبر قناة بين سبورت HD1، وقناة الكأس القطرية HD3. وحرصا منا لتوفير طريقة مناسبة يمكن للمشاهد العربي مشاهدة مباريات البطولة، سنوضح تردد قناة الكأس القطرية الثالثة عبر نايل سات وعرب سات. إستقبال تردد قناة الكأس القطرية HD3 عبر القمر الصناعي عرب سات القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 الإستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4 إستقبال تردد قناة الكأس القطرية HD3 عبر القمر الصناعي نايل سات القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 الإستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4

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