موعد مباراة الجزائر مع السودان كأس العرب قطر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تفتح مباريات المجموعة الرابعة الأربعاء بمواجهة إفريقية خالصة بين منتخب الجزائر محاربي الصحراء ومنتخب السودان صقور الجديان، ويسعى المنتخبين لتحقيق بداية جيدة بالفوز بالمباراة، وذلك لأن المباراة الإفتتاحية دائما ما تكون عنق الزجاجة، فالفوز بها يعطي دفعة معنوية عالية، والخسارة تعني صعوبة إكمال المشوار.

ويسعى المنتخب الجزائري إلى إكمال سلسلة المباريات اللاهزيمة للمرة 32 على التوالي، خاصة أن مباريات كأس العرب تقام تحت رعاية الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتم تنظيمها في قطر كبروفة لمباريات كأس العالم بعد عام من الآن، ويتم احتساب المباريات على أنها دولية، تحسب لها نقاط مثل أي مباراة آخرى.

أما منتخب السودان الذي يشارك بالمنتخب الأول كاملا، لعدم وجود محترفين، يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا غياب لاعبي الجزائر المحترفين بالخارج وعلى رأسهم نجم مانشستر سيتي رياض محرز، ونجم وست هام يونايتد سعيد بن رحمه، وإسماعيل بن ناصر وغيرهم من اللاعبين المحترفين، وخاصة أن المواجهة القادمة ستكون أمم المنتخب المصري العريق.

موعد مباراة الجزائر مع السودان والقنوات بكأس العرب

البطولة: كاس العرب

توقيت المباراة: 2 مساءا بتوقيت القاهرة

موعد المباراة: الأربعاء 30 نوفمبر

القنوات الناقلة: بين سبورت 1

ملعب المباراة: استاد احمد بن على بنادى الريان

معلق المباراة: محمد بركات