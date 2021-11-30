المنتخب التونسي يستهل مشوار كأس العرب بخماسة في مرمى موريتانيا

استهل المنتخب التونسي ، اليوم الثلاثاء ـ، منافسات كأس العرب ، بفوز مستحق على المنتخب الموريتاني بنتيجة 5-1.
وجاءت أهداف المنتخب بفضل ثنائية للجزيري وثنائية فراس العربي وهدف ليوسف المساكني، بينما سجل الهدف الوحيد لموريتانيا اللاعب مولاي أحمد بسام من ضربة جزاء.
يذكر أن المنتخب التونسي سيلاقي في الجولة الثانية منتخب سوريا يوم الجمعة القادم (الساعة 20:00 توقيت تونس).
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