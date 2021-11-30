انت الان تتابع تفاصيل خبر استقبل تردد قناة الكأس alkass الجديد 2021 على النايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2022، التي تعد واحدة من أهم القنوات التي يبحث عنها الكثيرون من محبي وعشاق الكرة، فهي التي ستنقل مباريات كأس العرب 2021 في دولة قطر، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر نوفمبر لعام 2021، حيث سيشارك فيه عدد من المنتخبات العربية، ومن ضمن مميزات قنوات الكأس سواء كانت قناة الكأس القطرية الأولى أو قناة الكأس القطرية الثانية فإنها ستنقل كل المباريات مجانًا على كافة الأقمار الصناعية، وبذلك سيتمكن كفة عشاق الكروية من متابعة ومشاهدة كأس العرب، وسنوضح لكم في هذا المقال عن تردد قنوات الكأس على القمر الصناعي النايل سات، والعرب سات.

قناة الكأس القطرية الناقلة لكأس العرب

قنوات الكأس المفتوحة، ستمكن متابعيها من نقل ومشاهدة المباريات الخاصة بكأس العرب، والذي يقام الآن في الدوحة، وهذه المباريات ستقام على الملاعب التي شيدتها قطر خصيصًا للتصفيات النهائية الخاصة بكأس العالم في العام القادم 2022، حيث جاءت المجموعات التي ستتنافس فيما بينها كالتالي:

المجموعة الأولى تتضمن : قطر – العراق – البحرين – عمان

تتضمن : قطر – العراق – البحرين – عمان المجموعة الثانية تتضمن : تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا

تتضمن : تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا المجموعة الثالثة تتضمن: المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين

تتضمن: المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين المجموعة الرابعة تتضمن : الجزائر- مصر- لبنان – السودان

تردد قناة الكأس

والآن سننقل لكم تردد قنوات الكأس القطرية المفتوحة كي يتسنى لكم متابعة كأس العرب من دون الحاجة للذهاب إلى المقاهي أو النوادي، لذا سنوافيها إليكم من خلال الأقمار الصناعية النايل سات، والعرب سات:

تردد قناة الكأس القطرية 1

النايل سات : التردد: 11919. معدل الترميز: 27500 معامل الخطأ: 3/4

: العرب سات : التردد: 12245. معدل الترميز: 27500 معامل الخطأ: 3/4

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تردد قناة الكأس القطرية 2

التردد على النايل سات : التردد: 11919. معدل الترميز: 27500 معامل الخطأ:3/4

: التردد على العرب سات : التردد: 12245. معدل الترميز: 27500 معامل الخطأ:3/4

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كما يمكنكم عن طريق هذا الجدول تجميع كافة الأقمار الصناعية وتردداتها: