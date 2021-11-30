بطولة كأس العرب 2021.. موعد مباراة السعودية والأردن الأربعاء والقنوات الناقلة لها

يستعرض لكم ثقفني، موعد مباراة السعودية والاردن في المواجهة البارزة والمهمة، حيث من المقرر أن تنطلق مساء الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب 2021، وتستضيف قطر هذه البطولة على أراضيها، ومن المقرر أن تقام أحداث هذه المباراة على أرضية استاد المدينة التعليمية، ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق الإنتصار وحصد النقاط الثلاث، فيما يأمل المنتخب الأردنى في الخروج بنتيجة إيجابية، وفي هذا التقرير نتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها بالتفصيل.

يوجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة والتي تضم، منتخبات الأردن، المغرب ومنتخب فلسطين، وهي مجموعة قوية تتنافس على لقب البطولة، ويشارك في بطولة كأس العرب 16 منتخب، يعد المنتخب السعودي عنيد حيث حقق المركز الأول على مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، تواجه منتخب السعودية ونظيره الأردن في 14 مواجهة، انتصر المنتخب السعودي في سبعة مواجهات، فيما انتصر المنتخب الأردني في خمسة، وكان التعادل في لقائين.

موعد مباراة السعودية والاردن في كأس العرب

نتعرف على موعد انطلاق المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب السعودية في مواجهة نظيره منتخب الأردن وجها لوجه، حيث تقام أحداث هذه المباراة مساء الأربعاء 1/12/2021، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة الحكم: باكاري غاساما صافرة بداية أحداث الشوط الأول في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والاردن في كأس العرب 2021

تمكنت شبكة قنوات بي إن سبورت من الحصول على حقوق بث بطولة كأس العرب 2021 في الشرق الأوسط والوطن العربي، وقد أعلنت عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد مصر، حيث يمكن لجماهير كلا المنتخبين متابعة هذه المباراة على قناة beIN Sports HD 1، وقد تم إسناد مهمة التعليق الصوتي إلى المعلق عامر الخوذيري، كما سيتم عرض أحداث ومجريات هذا اللقاء على شاشة قناة beIN Sports HD 2، ويمكن ضبط تردد القنوات الناقلة على قمر عرب سات وسهيل سات.

تردد قناة beIN Sports HD 1