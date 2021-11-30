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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب لكرة القدم بدولة قطر والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نظرا لبحث الكثير من الإفراد عن تردد القنوات التي تقوم ببث بطولة كأس العرب لكرة الدم بالدوحة، وبدأت اليوم منافسات كأس العرب لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، بمشاركة ستة عشر منتخبا عربيا مقسمون على أربعة مجموعات، ولكل مجموعة أربعة فرق، يصعد من كل مجموعة فريقين لدور الثمانية، وتمتاز البطولة بالمكافآت المالية الضخمة للفرق الفائزة.
هذا و قد أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن إذاعة المباريات عبر قناة بين سبورت المفتوحة HD1، وقناة الكأس القطرية HD3، وحرصا منا لتوفير طريقة مناسبة يمكن للمشاهد العربي مشاهدة مباريات البطولة، سنوضح ترددات بالتفصيل.
إستقبال تردد قناة الكاس القطرية HD عبر القمر الصناعي عرب سات، نايل سات
|البيان
|نايل سات
|عرب سات
|التردد
|11919
|12418
|معدل الإستقطاب
|رأسي H
|رأسي H
|معدل الترميز
|27500
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|5/6
|3/4
إستقبال تردد قناة بين سبورت المفتوحة HD1 عبر القمر الصناعي نايل سات
|نايل سات (تردد1)
|نايل سات (تردد 2)
|نايل سات (تردد 3)
|التردد
|12604
|11054
|11013
|معدل الإستقطاب
|أفقي V
|عمودى H
|عمودى H
|معدل الترميز
|27500
|27500
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|2/3
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