المنتخب المصري يواجه لبنان في كأس العرب لكرة القدم بالدوحة

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محمد سياف - ابو ظبي - يواجه المنتخب المصري نظيره البناني في الجولة الأولي للمنتخبين بالمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2021، ووصل المنتخب المصري إلى الدوحة يوم السبت الماضي، وأدى يوم تدريبات فنية وجميع اللاعبين يومي الأحد والإثنين إستعدادا للمباراة.

كان اللاعب أحمد حجاي قد انضم إلى معسكر الفراعنة قادما من نادي إتحاد جدة السعودي بعد موافقة النادي السعودي، وأكد ابرتغال كارلوس كيروش على أهمية المباراة كبداية، وضرورة حسم المباراة مبكرا وتحقيق الفوز، حيث تنتظر المنتخب المصري مواجهات أصعب خلال الجولة الثانية مع السودان والجولة الثالثة مع الجزائر.

وعلى الجانب الآخر أتم المنتخب اللبناني آخر إستعدادته لمباراة، وأكد المدير الفني على أمنتيه بتحقيق نتيجة إيجابية مع المنتخب المصري العريق، وواجه المنتخب المصري نظيره اللبناني من قبل في عدة مناسبات نجح المنتخب المصرى في الفوز في جميع المواجهات الخمسة السابقة، وتعتبر تلك المواجهة هي السادسة بين الفريقان.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري ضد المنتخب اللبناني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازى، أحمد فتوح –أكرم توفيق – محمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدى أفشة، أحمد سيد زيزو

الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف

وتقام المباراة غدا الأربعاء على استاد الثمانة بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنقل قناة بين سبورت HD1، المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ويعلق على المباراة التونسي رؤوف خليف.

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