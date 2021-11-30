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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة كأس العرب قطر 2021 بي إن سبورت و alkass في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدأت منافسات مونديال العرب، وقد تم الإعلان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة كأس العرب قطر 2021، البطولة التي طال انتظارها ليجتمع المنتخبات العربية المتأهلة للتنافس على التتويج باللقب، بعد توقف البطولة منذ أخر نسخة في 2011 التي احتضنتها المغرب، وقد أعلنت قنوات بي إن سبورت، وكذلك قنوات الكأس عن إتاحة متابعة مباريات البطولة بالمجان عبر تردد قنواتهما الفضائية على القمر الصناعي النايل سات والعرسات “بدر”، وسهيل سات ليستطيع عشاق كرة القدم المتابعة للحدث أولاً بأول.
القنوات المجانية الناقلة مونديال العرب
انطلقت مباريات مونديال العرب بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد من رؤساء وأمراء الدول العربية المشاركة، وبعد أن أقيم حفل الافتتاح على أرضية ملعب استاد البيت المونديالي، والذي سيستضيف مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بعد 365 يوماً، بدأت مباراة قطر والبحرين، في إطار افتتاح المنافسات، حيث أنه وفق جدول المسابقة سيتن إقامة 4 لقاءات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر.
يشارك في كأس العرب 2021 بقطر، 16 منتخب عربي، وستكون المباريات حافلة بالندية والإثارة والمتعة كعادة لقاءات ومنافسات المنتخبات العربية، والتي يكون فيها تحدى كبير ورغبة من كل منتخب لتحقيق فوز ونتيجة تسجل في تاريخ المسابقة، يتحدث عنها الأجيال، وقد تم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات، سنتابع مبارياتاه عبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة كأس العرب قطر 2021 بدون تشفير حتى مباراة الحسم واللقب في 18 ديسمبر 2021.
القنوات المفتوحة الناقلة مونديال العرب التي تم الإعلان عنها حتى الان هي:
- قنوات بي إن سبورت 1،2
- قنوات الكأس
تردد القنوات الناقلة كأس العرب 2021 بي إن سبورت
أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت أنها توفر خدمة جديدة على احد القنوات منها يمكن مشاهدة المعلق وإحصائيات المباراة أولاً بأول على شاشة التلفاز، ويمكن متابعة مباريات مونديال العرب عبر تردد قنوات بي إن سبوت bein sport 1، و bein sport 2 كما سنرفق فيما بعد.
تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة
تقدم مجموعة بي إن سبورت أكثر من قناة لتغطية مونديال العرب 2021
|اسم القناة
|bein sport 1 / bein sport 2
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11014
|الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
هذا بجانب تردد قنوات بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة
|اسم القناة
|بي إن سبورت المجانية والإخبارية
|التردد
|11045
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|النايل سات
تردد قنوات الكأس
استقبال تردد قنوات الكأس القطرية الرياضية على النايل سات، بالصورة عالية الجودة، وتغطية خاصة ومتميزة من قنواتها الثالثة المفتوحية وهي:
|اسم القناة
|قناة الكأس alkass1 – alkass 2 -alkass 3
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
جدول مجموعات مونديال العرب ومواعيد المباريات
لتكتمل الصورة نضع لكم جدول المجموعات ومواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال كأس العرب 2021 بقطر.
ستقام مباراة الإمارات وسوريا بعد دقائق ضمن مباريات يوم الافتتاح.
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