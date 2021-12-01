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عمر شويل - جدة تستضيف العاصمة القطرية، بطولة كأس العرب 2021، بمشاركة أغلب المنتخبات العربية، حيث تهدف قطر، بأن تكون بطولة كأس العرب 2021، خطوة تجريبية لاستضافتها لبطولة كأس العالم 2022، حيث سوف تستضيف العاصمة القطرية الدوحة بطولة كأس العالم 2022، حيث يعد ذلك هي المرة الأولي تستضيف بها دولة عربية، واحدة من أهم البطولات العالمية في كرة القدم، ألا وهي بطولة كأس العالم، والتي استعدت لها العاصمة القطرية جيداً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب 2021 وتردد قنوات بين سبورات الناقلة لها

يعد اليوم الاربعاء الأول من شهر ديسمبر 2021 هو اليوم الثاني في منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العرب 2021، حيث سوف تقام اليوم العديد من المباريات الهامة، وذلك كالتالي:-

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المعلق الجزائر والسودان 1 بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت القاهرة بين سبورت 1-2 محمد بركات مصر ولبنان 4 بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت القاهرة بين سبورت 1-2 رؤوف خليف المغرب وفلسطين السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة بين سبورت 1-2 على محمد على السعودية والأردن العاشرة بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة بين سبورت 1-2 عامر الخوذيري

وبعد انتهاء مباراة اليوم، ستكون انتهت مباريات الجولة الأولي من مباريات كأس العرب 2021، ويشهد اليوم الثاني عدد من المباريات القوية، حيث سيصعد الفريق الفائز في هذه المباريات إلى الدور الثاني.

وتقام بطولة العام الجاري لكأس العرب بعد فترة غياب مدتها 9 سنوات، حيث استطاع منتخب المغرب أن يتوج بالكأس الماضية في عام 2012، وذلك بعد أن استطاع الفوز على منتخب ليبيا في المباراة النهائية في المملكة العربية السعودية، حيث كانت الدولة المضيفة لهذه البطولة.

تردد قنوات بين سبورت الناقلة لها:-

يتم نقل مباريات بطولة كأس العرب 2021 بشكل حصري عبر مجموعة قنوات بين سبورت والتي يمكن ضبط ترددها الجديد، حيث أعلنت بين سبورت عن نقل مباريات البطولة مجاناً لجمهور المشاهدين في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وذلك حتى يستمتع المواطن العربي بتلك البطولة والتي شهدت غياباً من الدول العربية نحو 9 سنوات، بسبب العديد من الظروف السياسية التي مرت بها العديد من البلدان العربية خلال السنوات الماضية.