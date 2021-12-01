نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” موعد مباراة الجزائر والسودان اليوم الأربعاء 1-12-2021 في كأس العرب والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحل المنتخب الجزائري ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب السودان في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021. وفي هذا الصدد نتعرف فيما يلي على موعد مباراة الجزائر والسودان اليوم والقنوات الناقلة للمباراة. حيث يدخل المنتخب الجزائري مباراته اليوم ضد المنتخب السوداني بروح رياضية مرتفعة وبثقة كبيرة بعدما حقق نتائج إيجابية في مبارياته بالتصيفات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022.

وفي السياق ذاته تقام مباراة الجزائر والسودان اليوم على ملعب ستاد أحمد بن على في مدينة الدوحة القطرية. حيث يحل منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2021. والتي يشاركه فيها منتخب مصر والسودان ولبنان. وإليكم موعد مباراة الجزائر والسودان اليوم والقنوات الناقلة للمباراة مجانًا.

موعد مباراة الجزائر والسودان اليوم في بطولة كأس العرب 2021

يأتي موعد مباراة الجزائر والسودان في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية التي تستضيفها دولة قطر لهذا الموسم 2021 – 2022. مساء اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ديسمبر 2021. حيث تقام المباراة على ملعب ستاد أحمد بن على وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا 1:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت. فيما يكون موعد مباراة الجزائر اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا 12:00 مساءً. أما بتوقيت دولة الجزائر فيكون موعد المباراة في تمام الساعة الحادية عشر 11:00 صباحًا. ويحين موعد المباراة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الثانية 2:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان اليوم

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021. سيتم إذاعتها رسميًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية. والتي حازت على حقوق بث مباريات البطولة العربية وأعلنت نقلها لعشاق الساحرة المستديرة بشكل مجاني دون وجود اشتراك شهري. حيث يمكنكم متابعة مباراة الجزائر والسودان اليوم من خلال الترددات التالية.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة الجزائر والسودان

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة الجزائر والسودان اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمشاهدة مباراة الجزائر ضد السودان