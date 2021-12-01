نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تَرقُب” موعد مباراة السعودية والأردن اليوم في كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد الأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية والأردن اليوم في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة. نتعرف علي تفاصيلها في هذا التقرير من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث تقام مباراة المنتخب السعودي في كأس العرب اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة والتي يواجه فيها منتخب الأردن النشامي. وذلك على ملعب ستاد المدينة التعليمية في دولة قطر. وتجدر الإشارة إلى أن منتخب السعودية يأتي في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب والتي يجاوره فيها كل من منتخب الأردن ومنتخب مصر والسودان ولبنان. وفيما يلي نرصد لكم موعد مباراة السعودية والأردن اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة السعودية والأردن اليوم في بطولة كأس العرب

يأتي موعد مباراة السعودية والأردن في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب. مساء اليوم الأربعاء الموافق 1-12-2021. وتقام مباراة السعودية اليوم ضد الأردن على ملعب ستاد المدينة التعلمية. حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت. فيما يكون موعد مباراة السعودية اليوم بتوقيت مصر والأردن في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساءً. وفي تمام الساعة الحادية عشر 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن اليوم

عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير المملكة العربية السعودية يتطلعون لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن اليوم في بطولة كأس العرب 2021. والتي من المقرر أن يتم بثها بشكل رسمي عبر باقة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية. والتي حازت على حقوق بث مباريات كأس العرب لهذا الموسم. حيث سيتم بث مباراة السعودية اليوم بشكل مجاني دون تشفير من خلال قناتي beIN Sports HD 2،beIN Sports HD 1. والتي نرصد لكم ترددها في السطور التالية.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة السعودية والأردن

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة السعودية والأردن اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

المنتخب السعودي كأس العرب

أدى المنتخب السعودي استعداداته اللازمة لخوض أولى جولاته في بطولة كأس العرب 2021 بدور المجموعات. وفي السياق ذاته اختتم منتخب السعودية استعداداته اللازمة لمواجهة الأردن اليوم. بعدما أدى العديد من التدريبات البدنية والفنية على ملعب نادي الخريطيات الرياضي بقيادة مدربه الفني “لورينت بونادي”.