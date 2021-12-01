كأس العرب : برنامج مباريات اليوم الاربعاء

في ما يلي برنامج مباريات اليوم الاربعاء 1 ديسمبر ، لحساب الجولة الأولى من الدور الأولمن منافسات كأس العرب. المباريات بتوقيت تونس. الساعة 11:00 : الجزائر - السودان

الساعة 14:00 : مصر - اليونان

الساعة 17:00 المغرب - فلسطين

الساعة 20:00 : السعودية الأردن

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