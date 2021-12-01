الأهلي يراسل الإتحاد المصري والإفريقي والدولي لحل أزمة كأس العالم للأندية

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محمد سياف - ابو ظبي - في ظل وجود تعارض بين مواعيد كأس العالم للأندية بالإمارت وتنطلق في 3 فبراير القادم، وكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون وتنتهي في 6 فبراير 2021م، إتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارا بمخاطبة الإتحاد المصري لكرة القدم لمخاطبة الإتحاد الإفريقي ” كاف” والإتحاد الدولي “فيفا”، لوجود حلول حول اضرر الذي سيقع على النادي الأهلي بسبب مواعيد البطولتين معا.

وفي نفس السياق أكد النادي الأهلي أن المخاطبة ستدور حول إيجاد حل لتلك الأزمة، بما يحفظ حقوق المنتخب المصري وممثل مصر وإفريقيا النادي الأهلي في تلك البطولة العالمية، خاصة أن هذا لم يحدث من قبل أن تقام بطولتين عالميتان تحت مظلة الإتحاد الدولي لكرة القدم في وقت واحد.



الجدير بالذكر أن غالبية قائمة المنتخب الوطني المصري ستكون من لاعبي الأهلي بين 7 إلى 8 لاعبين، هذا بخلاف لاعبي الأهلي المحترفين الذين من المتوقع إنضمامهم لمنتخبات بلادهم، عى معلول نجم منتخب تونس، واللاعب بدر بانون نجم المنتخب المغربي، واللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بالإضافة إلى النجم أليو ديانج نجم خط وسط منتخب مالي، مما سيكون له تأثير كبير على النادي الأهلي السلب.

هذا وقد توجهت إنتقادات كبيرة للإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بعدم إحترام الكرة الإفريقية أو كأس الأمم الإفريقية بسبب تحديد موعد كأس العالم لأندية أثناء إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما أكد ذلك أحمد حساب ميدو عبر صفحته الشخصية على توتير من عدم وجو احترام من قبل الفيفا لبطولة كبيرة بحجم بطولة كأس الأمم الإفريقية.