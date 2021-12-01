بيراميدز جاهز لمباراة الإياب ضد مانياما الكونغولي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

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محمد سياف - ابو ظبي - يواصل نادي بيراميدز آخر الإستعدادات لمواجهة الإياب أمام مانياما الكونغولي ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية الإفريقية”، وكانت مباراة الذهاب قد إنتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف، ليقترب كثيرا من الوصول لدور المجموعات، ويكفي له الفوز بأي نتيجة أو التعادل للوصول لدور المجموعات.
وأكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق على قيمة الوز خارج مصر أمام الفريق الكونغولي في ظل ظروف صعبه وجو شاق جدا، وأوجه الشكر لجميع اللاعبين على الأداء والنتيجة، وكان ممن الممكن أن نسجل بأكثر من هدف، لكن بسبب الجو والتحكيم حال دون ذلك.
وأضاف إيهاب جلال خال الشوط الأول من المباراة كان الجو شديد الحرارة على اللاعبين، ويمكن الكثير من اللاعبين أو مرة يلعبوا في تلك الأجواء، وستكون المباراة القدمة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات.
وأكد اللاعب عبدالله السعيد نجم وقائد الفريق أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد وهو تحقيق البطولات، وسننافس على جميع البطولات خلال هذا الموسم حتى الرمق الأخير، كما أكد على إستعداد الفريق الكامل لحسم لقاء الإياب بالقاهرة والتأهل لدور المجموعات.
موعد مباراة بيراميدز ومانياما ( مباراة الإياب )
- الملعب: ستاد الدفاع الجوي
- توقيت المباراة: الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة
- موعد المباراة: السبت 5 ديسمبر 2021
- القناة الناقة : أون تايم سبورت 1
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