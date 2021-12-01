موعد مباراة السعودية والأردن اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة نايل سات في كأس العرب

يستضيف ستاد المدينة التعليمية في قطر مباراة المنتخب الأردني ضد المنتخب السعودي اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وذلك في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر حالياً، حيث يتواجد المنتخبان حالياً في مجموعة قوية ستشهد انطلاق المباريات حين يلتقي المنتخب المغربي مع المنتخب الفلسطيني، حيث تتنافس المنتخبات الأربعة على التواجد في المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى دور الستة عشر في البطولة، وسينطلق موعد مباراة السعودية والأردن اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءاً بتوقيت عمان، ومكة المكرمة.

المنتخب السعودي في مهمة صعبة ضد النشامى ساعياً لتحقيق فوز لن يكون سهلاً بالمرة في مستهل مشواره في البطولة، والتي يشارك فيها الأخضر بالمنتخب الثاني بعد أن قرر الفرنسي هارفي رينارد ألا يشارك بتشكيلته الأساسية بل بالمنتخب الثاني تحت قيادة مساعده، ورغم ذلك فيبقى للأخضر قوته وحظوظه في المنافسة على اللقب، خاصة بعد الأداء القوي للمنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا تحت 23 عام، حيث وصل للمباراة النهائية قبل أن يخسر في المباراة النهائية ضد المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجله خالد الغنام، وتمثل كأس العرب فرصة جيدة لرينارد لمتابعة لاعبين جدد يمكنهم الانضمام للقوام الرئيسي للأخضر ليمتلك تشكيلة أخرى تضاف للكتية التي يمتلكها صاحبة النتائج الجيدة مؤخراً، بتمكنهم من التواجد في صدارة جدول الترتيب لتصفيات كأس العالم رغم المنافسسة القوية مع استراليا، اليابان، عمان، وفيتنام.

المنتخب الأردني يأمل في تحقيق بداية قوية في البطولة يعود بها للانتصارات من جديد، بعد أن تلقى الخسارة في آخر مبارياته الودية التي التقى فيها مع منتخب روسيا البيضاء، وخسر بهدف دون رد، بينما آخر انتصاراته كانت ضد كوسوفو ودياً، وفاز بهدفين دون رد عن طريق بهاء فيصل، وحمزة علي.

موعد مباراة السعودية والأردن اليوم

الأربعاء 1 ديسمبر 2021.

10:00 توقيت مكة المكرمة، والأردن، قطر، فلسطين، العراق، واليمن.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

8:00 توقيت المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاردن والسعودية