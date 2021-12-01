نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والأردن اليوم كأس العرب والقنوات الناقلة وتردد قناة beIN Sports HD 1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية والأردن اليوم في كأس العرب قطر 2021، من أهم المواعيد الرياضية والتي من المقرر لها اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ديسمبر الحالي 2021، حيث يستضيف استاد المدينة التعليمية مباراة السعودية اليوم كأس العرب ضد الأردن، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، وسوف يدير اللقاء الحكم الدولي بكاري غاساما.

يدخل الأخضر السعودي المباراة ساعياً نحو الفوز واقتناص الثلاث نقاط، قرر المدير الفني للأخضر السعودي إراحة اللاعبين الأساسيين، لذلك سوف يخوض جميع مباريات البطولة بالفريق الرديف، كما أنه أسند قيادة المنتخب السعودي لمساعده الفرنسي لورينت بونادي، التاريخ يرجع كفة الأخضر نسبياً على حساب منتخب الأردن “النشامى”، فقد تقابل المنتخبين في 14 مواجهة في مختلف البطولات، كانت الغلبة للأخضر السعودي بالفوز في 7 مباريات، بينما استطاع منتخب النشامى أن يحقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل المنتخبين في مبارتين ومع ذلك لن تكون مباراة سهلة على أي المنتخبين، لرغبة كل منتخب في الحصول على أول ثلاث نقاط والظهور بمظهر يليق باسم وتاريخ المنتخبين.

في المقابل يدخل منتخب النشامى بالتشكيل الأساسي تحت قيادة مدربه عدنان الحمد، ويسعى الحمد لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، كما يسعى منتخب النشامى إلى مصالحة الجماهير الغاضبة، بسبب الخروج من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2021.

موعد مباراة السعودية والأردن اليوم

يحتضن استاد المدينة التعليمية اليوم الأربعاء مباراة الأردن اليوم في كأس العرب ضد السعودية، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، وسوف تنطلق صافرة حكم المباراة “بكاري غاساما” حسب التوقيتات التالية:

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

18:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن كأس العرب

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق نقل مباريات بطولة كأس العرب، وقد قررت مجموعة beIN نقل جميع المباريات بشكل مجاني، عبر قنوات بي إن سبورت 1 و2، في قرار أسعد الملايين من عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة كرة القدم، وسوف يتم نقل مباراة الأردن والسعودية اليوم على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1.

beIN Sports HD 2.

الكأس القطرية

معلق المباراة

معلق مباراة السعودية والأردن في كأس العرب اليوم، هو المعلق المتميز “عامر الخوذيري” على قنوات beIN، والمعلق المتميز “أحمد الطيب” على قناة الكأس.

تردد قناة beIN Sports HD 1

القمر:- نايل سات.

التردد:- 11013.

الاستقطاب:- أفقي.

الترميز:- 27500.

تردد قناة beIN Sports HD 2