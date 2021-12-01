موعد مباراة ليفربول وايفرتون اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الانجليزي والهدافين

تستكمل مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي، والتي تشهد العديد من المباريات القوية حين يلعب واتفورد على ملعبه مع تشيلسي، ويخرج مانشستر سيتي لملاقاة أستون فيلا، ويلعب فريق ليستر سيتي خارج ملعبه مع ساوثهامتون، بالإضافة إلى موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم المقامة في الحادية عشرة وربع مساءاً، حيث يقام ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز في مباراة قمة يأمل فيها رفاق كلوب تحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على صدارة الترتيب مع كلاً من تشيلسي المتصدر، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، حيث يتخلف الريدز بفارق نقطتين عن المتصدر، ونقطة عن السيتي.

ليفربول ضد إيفرتون في مباراة قوية يأمل فيها رفاق صلاح مواصلة تحقيق الانتصارات، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في كافة البطولات، والثالث توالياً في البريمرليج، منتشياً بتمكنه من تحقيق فوز عريض في آخر مبارياته بالبطولة على ملعبه آنفيلد ضد ساوثهامبتون، حين دك شباك رفاق روميو بخماسية دون رد تكفل بتسجيلها كلاص من ديجو جوتا “هدفين”، ألكانتارا، وفان دايك، ليقتنص ثلاث نقاط هامة رفعت رصيده إلى 28 نقطة جمعها من خوض 13 مباراة، تمكن فيها من تحقيق الفوز في ثمانية مباريات، وتعادل في أربع مباريات، وخسر مباراة وحيدة ضد وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويأمل رفاق كلوب في الأخذ بالثأر من خسارتهم ضد إيفرتون في الديربي الأخيرة الذي جمعهما في البريمرليج الموسم الماضي، وتلقوا الخسارة بهدفين دون رد سجلهما سيغردسون، وتشارليسون.

إيفرتون على الجانب الآخر يأمل في مواصلة الانتصارات ضد الريدز، بعد غياب دام 11 عام فشل فيها التوفيز في التغلب على جارهم اللدود، ولكن مهمة رفاق إيوبي لن تكون سهلة بالمرة في ظل معاناتهم في الفترة الأخيرة، وابتعادهم عن تحقيق الانتصارات في المباريات السبع الأخيرة التي خاضوها في البريمرليج محققين تعادلين، ومتلقني الخسارة في خمس مباريات آخرها في الجولة الماضية ضد برينتفورد بهدف دون رد.

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موعد مباراة ليفربول وايفرتون اليوم

الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021.

10:15 بتوقيت مصر.

11:15 توقيت مكة المكرمة، العراق، وفلسطين.

00:15 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

9:15 بتوقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون