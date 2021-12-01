ثبت شفرات Nilesat.. جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأردن اليوم مجانا في كأس العرب 2021

ينشر لكم ثقفني، جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة السعودية والأردن، في المواجهة المثيرة والمهمة التي تقام مساء اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، ذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذه المواجهة على استاد المدينة التعليمية، وتنتظر الجماهير العربية وعشاق كرة القدم موعد انطلاق هذه القمة، وفي هذا التقرير نستعرض لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021

نتعرف معكم على موعد مباراة السعودية ضد الأردن، حيث يقام اللقاء اليوم الأربعاء 1 كانون الأول الجاري، ويحتضن المباراة استاد المدينة التعليمية، في مواجهة مهمة وقوية تجمع بين الفريقين، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة الحكم: باكاري غاساما صافرة بداية المواجهة عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والقدس الشريف وبيروت، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض والدوحة، وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة الحادية عشر، ويستضيف هذه المسابقة دولة قطر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021

بعد حصول شبكة بي إن سبورت القطرية على حقوق البث المباشر والحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس العرب 2021، أعنلت عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن، حيث يمكن لكم متابعة مباراة السعودية على شاشة قناة بي إن سبورت الأولى beIN Sports HD 1، وقد كلف بالتعليق على المباراة المعلق الصواي عامر الخوذيري، كما يمكن مشاهدة اللقاء على قناة بي إن سبورت الثانية beIN Sports HD 2، وتعرض على شبكة الإنترنت عبر beIN Sports Connect.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأردن في كأس العرب

تستقبل قنوات بي إن سبورت إشارة ترددها عبر العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، حيث يمكن لكم ضبط تردد القناة عن طريق القمر الصناعي نايل سات، يوتلسات، وسهيل سات، كما يمكن لكم أيضا استقبال قناة الكأس الرياضية الأولى على قمر نايل سات.