انت الان تتابع تفاصيل خبر تعافي إمام عاشور نجم وسط الزمالك من الإصابة بفيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عبر اللاعب إمام عاشور عن سعادته بالتعافي من الإصابة التي ألمت به بفيروس كورونا المستجد، ولكن في نفس الوقت عبر عن حزنه عن الابتعاد عن المشاركة مع المنتخب المصري في كأس العرب بسب الإصابة، مؤكدا أنه لم يكن له نصيب في المشاركة في البطولة.

وتطرق إمام عاشور للحديث عن اللقب الذي دائما جماهير نادي الزمالك تناديه به وهو بديل اللاعب فيرجاني ساسي، مؤكدا انه ليست مشكلة في ذلك فاللاعب التونسي لاعب كبير وكنت دائما ما أتعلم منه، ولا يمثل ذلك ضغطا بالنسبة لي، أنا فقد أؤدي المطلوب مني داخل الملعب.

وأضاف فيما يخص زميله في خط الوسط اللاعب طاق حامد وجه له الثناء مؤكدا أن طارق حامد لاعب كبير ويطور من نفسه دائما، وأنا أتعلم منه داخل وخارج الملعب، ووجوده بالملعب يعطينا ثقة وإطمئنان كبير، فهو لاعب رائع قائد داخل الملعب.

وأضاف عن الخسارة من الأهلي في الدوري 5/3 هي مباراة عادية من ثلاث نقاط، كما أكد لنا في أوضة اللبس المدير الفني الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون على أنها مباراة مثل أي مباراة في الدوري بثلاث نقاط، ويجب التركيز في المباريات القادمة.

وأكمل إمام عاشور حديثه عن لقاء الأهلي أن كان في حاجه غلط داخل الفريق، حتى إن الأهلي نجح في تسجيل 3 أهداف خلال أول 20 دقيقة بالشوط الأول، وكان واضح عدم التوفيق خلال اللقاء، وعن سؤاله عن المركز المفضل أكد أنه يلعب في نادي الزماك بأى مركز، ولكني أفضل اللعب في مركز 8 رغم أنه ليس مركزي الأساسي.