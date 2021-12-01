ترددات القنوات الناقلة مباراة السعودية والأردن في كأس العرب اليوم الاربعاء 1/12/20210

ترددات القنوات الناقلة مباراة السعودية والأردن، على صفيح من نار تنطلق مباراة اليوم بين المنتخب الأخضر المنتخب السعودي وبين نظيره المنتخب الأردني ، حيث تُلعب هذه المباراة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات عن كأس العرب لعام 2021، ولذا أكثر ما يتم البحث عنه من قبل عشاق كرة القدم الوقت الحالي هو ترددات القنوات الناقلة مباراة السعودية والأردن، ونعتبرها جولة صعبة لأنهما من أهم الفرق المرشحة للفوز بلقب كأس العرب 2021، ويتنافس المنتخبان الآن من أجل حسم النتيجة وتحقيق ثلاث نقاط من جولة اليوم، ولذا سنوضح لكم عبر موقعنا الإخباري ثقفني سنوضح لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة اليوم، بالإضافة إلى موعد المباراة.. تابعونا.

ترددات القنوات الناقلة مباراة السعودية والأردن

واحدة من أهم مبارايات اليوم في كأس العرب 2021 هي مباراة الأردن أمام السعودية، وهي مباراة مهمة لكلا الفريقين فكلاهما مرشح للفوز باللقب هذا العام، وبعد توقف دام تسع سنوات تعود كأس العرب من جديد، وجولة اليوم من أهم الجولات، ولهذا السبب عدد كبير من جماهير الساحرة المستديرة يبحثون عن ترددات القنوات الناقلة مباراة السعودية والأردن، ومن المفترض أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية وبتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويدخل المنتخب السعودي جميع جولات كأس العرب 2021 وعينه على الكأس والذي سبق وحصل عليه قبل ذلك، بينما يدخل المنتخب الأردني وعينه على تحقيق نتيجة متقدمة للتأهل لدورالـ 8 والتأهل للنهائيات.

استقبال ترددات القنوات الناقلة مباراة السعودية والأردن

أعلنت عدد من القنوات الفضائية حصريتها لنقل مباراة اليوم بين السعودية والأردن، وبكل سهولة يمكنكم استقبال ترددات القنوات الناقلة مباراة السعودية والأردن عبر الإحداثيات التالية:

تردد بين سبورت المفتوحة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11052.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد بين سبورت المفتوحة على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11547.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة الكأس المفتوحة على النايل سات