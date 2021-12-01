منتخب مصر يحقق فوزا صعبا على لبنان 1-0 بكأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق المنتخب المصري فوزا صعبا على منتخب لبنان بهدف نظيف في أولي مباريات المنتخب ببطولة كأس العرب لكرة القدم، التي أقمت عصر اليوم على ستاد الثمامة بالدوحة بقطر، ليحقق ثلاث نقاط غالية في إفتتاح مباريات المنتخب بالبطولة، خاصة وأن المنتخب الجزائري منافس المنتخب المصري قد حقق فوزا كبيرا على منتخب السودان 4/0.

مخلص مباراة مصر ولبنان

بدأ المنتخب المصري بضغط هجومي كبير على المنتخب اللبناني، وشن الكثير من الهجمات، لكن دفاع وتألق حارس مرمى المنتخب اللبناني حال دون نجاح المهاجم المصري محمد شريف في تسجيل أهداف، طوال أحداث الشوط الأول، ليطلق الحكم الألماني صافرة إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وواصل المنتخب المصري نفس الأسلوب الهجومي خلال الشوط الثاني، وسط إهدار الكثير من الفرص عن طريق محمد شريف ومروان حمدى مهاجمي المنتخب المصري، حتى جاءت الدقيقة 70 لينجح ظهير أيسر المنتخب المصري ونادي الزمالك أحمد فتوح في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الـ18.

ونجح في التصدي لها محمد مجدي أفشة مهاجم الأهلي محرزا هدف المباراة الوحيد بالمباراة بالدقيقة 71، ويستمر اللعب دون إحراز أهداف من الفريقان، ويطلق الحكم صافرة إنتهاء الشوط الثاني والمباراة بفوز المنتخب المصري 3 نقاط، وإحراز أول ثلاث نقاط، وبهذا الفوز يكون المنتخب الجزائري في المركز الأول بثلاث نقاط، والمركز الثاني المنتخب المصري 3 نقاط، وفي المركزين الثالث والرابع المنتخب اللبناني والسوداني على التوالي.

تشكيل المنتخب المصري في المباراة