انت الان تتابع تفاصيل خبر جدول مباريات المجموعات بالكامل بكأس العرب بقطر بمشاركة المنتخب المصري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت أمس الثلاثاء مباريات بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة القطرية خلال الفترة من 30 نوفمبر 2021 حتى 18 ديسمبر 2021 بمشاركة ستة عشر فريقيا عربيا أسيوي وإفريقي مقسمين على أربعة مجموعات وكل مجموعة لديها أربعة منتخبات، ويصعد من كل مجموعة منتخبان لدور الثمانية.

وانطلقت البطولة بمواجهات المجموعة الأولي والثانية التي أسفرت عن فوز تونس على موريتانيا 5/1، وفوز الإمارات على سوريا 2/1 ضمن مواجهات المجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولي فازت قطر منظمة البطولة بصعوبة على البحرين بهدف نظيف، وتعادل العراق مع عمان إيجابيا 1/1.

هذا وقد أقيمت مباريات المجموعة الرابعة بلقاء المنتخب الجزائري مع المنتخب السوداني، واستطاع محابي الصحراء منتخب الجزائر في سحق منتخب صقور الجديان منتخب السودان بنتيجة 4/0.

وفي اللقاء الثاني استطاع المنتخب الوطني المصري من تحقيق الفوز على منتخب لبنان بنتيجة هدف دون رد (ملخص المباراة)، ليتصدر منتخب الجزائر ومصر المجموعة ولكل منهم 3 نقاط، ويتزيل المجموعة منتخب لبنان والسودان بدون نقاط.

وتختتم مواجهات الجولة الأولي من المجموعات بمباريات المجموعة الثالثة، حيث يلتقي منتخب المغرب مع منتخب فلسطين في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وختام مباريات الجولة الأول ستكون بين منتخب السعودية مع منتخب الأردن في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

هذا ومن المقرر انطلاق الجولة الثانية يوم الجمعة بمباريات المجموعة الأولي، ويلعب منتخب البحرين مع العراق، وعمان مع قطر، وفي المجموعة الثانية موريتانيا تواجه الإمارات، والمباراة الثانية سوريا تواجه تونس، وتلعب مباريات المجموعة الثالثة والرابعة يوم السبت بمواجهات، مصر مع السودان، الجزائر مع لبنان، الأردن مع المغرب، السعودية مع فلسطين.

مواجهات دور المجموعات بكأس العرب من البداية وحتى النهاية