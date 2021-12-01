Arabsat تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأردن اليوم “بدون تشفير” في كأس العرب 2021

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عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأردن اليوم في إطار الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس العرب فيفا قطر 2021 من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم في كافة أنحاء الوطن العربي، حيث تقام اليوم واحدة من أهم مباريات المجموعة الثالثة في كأس العرب، والتي تجمع بين السعودية والأردن، حيث يعد الفريقان من أهم الفرق المرشحة لمواصلة المشوار في كأس العرب، وسيتنافس الفريقان من أجل حسم نتيجة اللقاء، والحصول على نقاط المباراة، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة السعودية والأردن في كأس العرب وموعد المباراة، وتشكيل الفريقين، وغيرها من الأمور التي يبحث عنها جميع متابعي هذا اللقاء المرتقب.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن اليوم

تعد مباراة السعودية ضد الأردن اليوم من المباريات الهامة بالنسبة للفريقين في ظل المشاركة خلال بطولة كأس العرب، ويعد المنتخب السعودي أحد الفرق المرشحة بقوة للفوز بلقب كأس العرب في ظل تواجد العديد من النجوم داخل صفوف الفريق، حيث يتوقع الكثيرون أن تكون مباراة قوية، وخاصة من جانب المنتخب السعودي من أجل تحقيق الفوز، والحصول على أول 3 نقاط.

وتقام بطولة كأس العرب في دولة قطر هذا العام بعد توقف دام لتسع سنوات منذ أخر بطولة فاز بها المنتخب المغربي، حيث انطلقت البطولة يوم أمس الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخب عربي مقسمين على 4 مجموعات، ويقع المنتخبين السعودي والأردني في المجموعة الثالثة من مجموعات كأس العرب، والتي تضم المغرب وفلسطين.

توقيت مباراة السعودية والأردن في كأس العرب

من المقرر أن يكون موعد مباراة السعودية والأردن اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 في إطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب المدينة التعليمية بالريان وسط متابعة وحضور جماهيري كبير داخل مدرجات ملعب المباراة، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية عبر تردد قناة بين سبورت HD2 بتعليق عامر الخويزري، كما ستكون المباراة منقولة عبر قناة الكأس الرياضية الأولي على النايل سات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأردن اليوم

نقدم لكم كافة تردد القنوات المجانية التي ستنقل مباراة السعودية ضد الأردن اليوم في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس العرب، حيث أعلنت إدارة قنوات بين سبورت عن فك تشفير تردد قناة بين سبورت المفتوحة الأولي والثانية من أجل متابعة جميع مباريات كأس العرب، ويمكنكم استقبال كافة القنوات الخاصة بنقل مباراة السعودية ضد الأردن من خلال الروابط التالية:

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

تردد جميع القنوات الناقلة لكأس العرب مجاناً

كما سنكون معكم عبر المقال لمتابعة نتيجة مباراة السعودية والأردن اليوم لحظ بلحظة، وسنقوم بالتعرف على تشكيل الفريقين قبل بداية هذا اللقاء، وغيرها من الأمور التي يبحث عنها جميع متابعي هذا اللقاء المرتقب، فتابعونا.

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الكأس الرياضية الأولي Al-Kass one على النايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تشكيل منتخب السعودية أمام الأردن

حارس المرمي المرمى: محمد اليامي

في الدفاع: متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي

في الوسط: سعود عبد الحميد، بدر منشي، تركي العمار، أحمد يحيى، علي مجرشي

خط الهجوم: عبد الله الحمدان

تشكيل منتخب الأردن أمام السعودية