نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة السعودية والأردن اليوم.. الأخضر والنشامى وأول مواجهة في كأس العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم ملخص نتيجة مباراة السعودية والأردن اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات كاس العرب 2021 ، حيث يلتقي المنتخبين على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر، وتعد الظهور الأول للمنتخب السعودي والمنتخب الأردني في بطولة كأس العرب أو مونديال العرب هذا العام 2021 ، وهناك الكثير من الجماهير ممن سيشاهدون اللقاء عبر الإنترنت او من خلال شاشات التلفاز يريدون معرفة نتيجة أهداف مباراة السعودية والأردن الشوط الأول والثاني اليوم في كأس العرب، لذلك نُسلط الضوء خلال هذا المقال لرصد ملخص مباراة السعودية والأردن اليوم في بطولة كاس العرب.

ملخص نتيجة السعودية والأردن اليوم

نتيجة مباراة السعودية والأردن اليوم ، يدخل كلا المنتخبين السعودي والأردني لقاء الليلة وعينهما على النقاط الثلاث وذلك من أجل تقديم بداية قوية وتعزيز موقف الترتيب للمجموعة ، مباراة الأردن والسعودية اليوم تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم منتخب فلسطين والمغرب بجانب السعودية والأردن.

وتنطلق مباراة السعودية والأردن اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ديسمبر 2021 ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، بينما تنطلق مباراة الأردن والسعودية اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والرباط وعمان وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيلة السعودية ضد الأردن اليوم

نشرت العديد من الصحف الرياضية السعودية تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة الأردن اليوم في الجولة الأولى من كاس العرب اليوم والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: متعب الحربي – خليفة الدوسري –وليد الأحمد – مهند السنقيطي

خط الوسط: سعود عبدالحميد ــ تركي العمار ــ بدر منشي

خط الهجوم: عبدالله الحمدان ــ أيمن يحيى ــ علي مجرشي

ملخص نتيجة مباراة السعودية والإمارات

سنتابع معكم نتيجة أهداف مباراة السعودية والأردن الشوط الأول والثاني لحظة بلحظة اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدور المجموعات كأس العرب 2021، وجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية الأولى والثانية والقناة المفتوحة ومجموعة قنوات الكأس الرياضية الأولى والثانية ستنقل مباراة السعودية والأردن اليوم والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات.