جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بعد إنتهاء الجولة السادسة

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محمد سياف - ابو ظبي - إنتهت مباريات الدوري المصري لكرة القدم بعد لعب الجولة السادسة من البطولة المحلية، وشهدت على تواصل النادي الأهلي في تصدر جدول الترتيب للدوري، الذي حقق الفوز في جميع المباريات بالعلامة الكاملة بـ 18 نقطة.

ويأتي نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وتأجلت المباراة الأخيرة لنادي بيراميدز بسبب الارتباط ببطولة كأس الكونفرالية، ويأتي الزمالك بالمركز 13 بعد الفوز الآخير الصعب على نادي سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

الجدير بالذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم قد أوقف مباريات كرة القدم في الدوري المصري بسبب إنشغال المنتخب المصري ببطولة كأس العرب لكرة القدم التي تنظمها دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021.

ومن المتوقع عودة نشاط الدوري المصري يوم 20 ديسمبر المقبل، بالأسبوع السابع قبل أن يتم إيقاف النشاط الرياضي في كرة القدم لإرتباط المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال شهر يناير المقبل.

جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم موسم 2021/2021 حتى الآن: