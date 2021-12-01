نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة السعودية والأردن اليوم في بطولة كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تشكيل مباراة السعودية والأردن اليوم في بطولة كأس العرب 2021 والقنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب حيث يخوض منتخب السعودية اليوم الاربعاء الموافق 1 ديسمبر، أولى مباريات الجولة الأولى ضد الأردني ، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2021.

نتيجة مباراة السعودية والأردن

ونستعرض معكم نتيجة مباراة السعودية والأردن اليوم في بطولة كأس العرب 2021 في هذا التقرير لحظة بلحظة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية والأردن بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونجح فريق منتخب الأردن في تسجيل هدف وحيد في الشوط الأول إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعى التسلسل.

موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021

ويحل موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021 اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءآ بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءآ بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءآ بتوقيت الاردن.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة بملعب استاد المدينة التعليمية وهو أحد الملاعب التي تستضيف المباريات بمدينة الريان قطر .

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد الأردن

ومن المتوقع أن يظهر تشكيل المنتخب السعودي اليوم ضد نظيره الأردني بقيادة بونادي مساعد المدرب رينارد :

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: متعب الحربي _ خليفة الدوسرى- مهند الشنقيطي، وليد الأحمد.

ويضم خط الوسط: بدر منشي _ أيمن يحيي _ تركي العمار _ سعود عبد الحميد .

الهجوم : عبدالله الحمدان _ علي مجرشي.

تشكيل الأردن ضد السعودية

ومن المتوقع أن يظهر تشكيل المنتخب الأردني المتوقع اليوم ضد نظيره السعودي بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد .

حراسة المرمى: يزيد أبوليلى أو أمامه رباعي.

خط الدفاع: عبد الله ناسب _محمد الدميري _إحسان حداد _محمد أبوحشيش.

وفي خط الوسط: بهاء عبد الرحمن _رجائي عايد _نور الروابدة _محمود المردي .

الهجوم: بهاء فيصل وحمزة الدردور.

الجدير بالذكر ان يقوم بالتعليق الصوتي لمباراة السعودية والأردن اليوم المعلق ” عامر الخوذيري”. بينما يتولي تحكيم المباراة طاقم حكام مكون من الحكم: باكاري غاساما، مساعد حكم: جبريل كامارا، مساعد حكم:إلفيس جاي نوبوي نغويغو، حكم رابع: ويلتون سامبايو، حكم فار: جير ماروفو.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن اليوم الأربعاء

تنقل مباراة المملكة العربية السعودية والأردن شبكة قنوات “بي ان سبورتس” عبر القمر الصناعي نايل سات.

وإليكم تردد القنوات الناقلة .

قناة بي إن سبورت 1 HD

التردد 11013

معدل الاستقطاب أفقي .

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بي إن سبورت 2 HD

تردد : 12054

معدل الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500