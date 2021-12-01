هُنا تردد بي ان سبورت المفتوحة bein sport الناقلة لمباريات كأس العرب 2021

تردد بي ان سبورت المفتوحة bein sport هو الشيء الأكثر طلبًا من متابعي الكرة لمتابعة المباريات الهامة التي تقدمها، حيث أنها ستقوم بإذاعة مباريات كأس العرب التي بدأت بالأمس يوم 30 نوفمبر داخل عاصمة قطر الدوحة، على أن تستمر حتى يوم 18 من شهر ديسمبر، والتي سيشارك بها المنتخب المصري بين لاعبي المجموعة الرابعة مع كل من منتخبات الجزائر ولبنان والسودان، وقد صرحت القنوات التابعة لشبكة بي ان سبورت خلال حسابها الرسمي تويتر عن حقوق البث.

تردد بي ان سبورت المفتوحة bein sport

بعد تغيير تردد بي إن سبورت المفتوحة bein sport وبحث متابعي الكرة عن التردد الجديد لتصريحها بإذاعة مباريات كأس العرب، تم توفيره على عدد من الأقمار الصناعية التالية:

على القمر الصناعي نايل سات يكون لقناة بي إن سبورت HD1 تردد 11013 مع استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

بينما يكون تردد بي إن سبورت HD2 هو 12054 مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

أما في حالة القمر الصناعي سهيل سات يكون تردد قناة بي إن سبورت HD1 هو 11547 مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 2/3.

بينما يكون تردد تردد بي إن سبورت HD2 هو 11585 مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 2/3.

أحداث مباريات كأس العرب

يقوم 16 منتخب عربي بالمشاركة في بطولة كأس العرب، على أن يكونوا مقسمين على أربعة مجموعات وتضم كل مجموعة أربعة من المنتخبات، وقد كانت أول مباراة بالأمس بين تونس وموريتانيا وقد انتهت بتحقيق 5 أهداف لمنتخب تونس من نسور قرطاج مع هدف واحد من موريتانيا، وقد تم إذاعتها على القنوات المشفرة قبل التصريح عن إذاعة باقي المباريات على القنوات المفتوحة، وقد قام المنتخب المصري بمواجهة منتخب لبنان اليوم في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وقد فاز منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء من منتخب لبنان.