الفيفا يبلغ الأهلي رسميا بموعد مباراة مونتيرى المكسيكي بكأس العالم للأندية

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محمد سياف - ابو ظبي - أبلغ مسئولي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم النادي الأهلي المصري بموعد المقابلة الأولي مع مونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية يوم الخامس من فبراير المقبل، والتي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الثالث من فبراير المقبل إلى الثاني عشر من نفس الشهر المقبل.

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية قد وضعت النادي الأهلي في مواجهه ثأرية مع نادي مونتيري المكسيكي والذي يديره فنيا المدير الفني السابق للمنتخب المصري المكسيكي أليجري، وسبق للفريق المكسيكي الفوز على النادي الأهلي بخمسة أهداف لهدف في البطولة التي إستضافتها المغرب عام 2013، وهو ما يؤكد صعوبة الفريق المكسيكي.

وفي نفس السياق ستقام مباراة إفتتاح البطولة بين الجزيرة الإماراتي مستضيف البطولة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الثالث من فبراير على ملعب محمد بن زايد، وقد تم تحديد توقيت المباراة في الساعة السادسة والنصف من مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وستقام مباراة الأهلى المصري مع مونتيري المكسيكي يوم الخامس من فبراير على مدينة زايد الرياضية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا، ويلتقى نادي الهلال السعودي بطل آسيا مع الفائز من المواجهة الأولى بين أوكلاند سيتي النيوزيلندي مع نادي الجزيرة الإماراتي يوم السادس من فبراير على معلب محمد بن زايد.

كما طلب الفيفا من النادي الأهلي أهمية إرسال القائمة النهائية للاعبين المشاركين بالبطولة المحلية، لإعتمادها من المدير التنفيذي لضمان سلامة بيانات كل اللاعبين، والتأكيد على إرسالها للسيستم الإلكتروني TMS، ومن ناحية آخرى يواجه الأهلي مأزق بسبب تعارض بطولتي الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية.