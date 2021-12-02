إنتر يواصل صحوته في الدوري الإيطالي

إنتر يواصل صحوته في الدوري الإيطاليواصل إنتر صحوته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه 2 - صفر على ضيفه سبيزيا، يوم الأربعاء، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وتقدم إنتر (حامل اللقب) للمركز الثاني في ترتيب البطولة (مؤقتا)، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، بفارق نقطة خلف نابولي (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على ساسولو في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة، فيما يتفوق بفارق نقطتين على جاره اللدود ميلان، الذي تراجع للمركز الثالث، قبل لقائه مع مضيفه جنوه اليوم أيضا بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد سبيزيا، الذي تكبد خسارته العاشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي، عند 11 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وانتظر إنتر حتى الدقيقة 36، ليحرز روبيرتو جاليارديني الهدف الأول، قبل أن يضيف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

ويأتي هذا الفوز، الذي جاء بأقل مجهود، ليمنح إنتر دفعة معنوية جيدة قبل لقائه المرتقب مع مضيفه روما يوم السبت القادم في المرحلة المقبلة للبطولة.