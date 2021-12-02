المغرب يكتسح فلسطين برباعية في كأس العرب

المغرب يكتسح فلسطين برباعية في كأس العرباستهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العرب 2021 بفوز عريض على نظيره الفلسطينى متقدما 4-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين الليلة الماضية على ملعب استاد الجنوب، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

جاء الهدف الأول عبر اللاعب محمد النهيري في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، لينتهي بتقدم أسوط الأطلسي بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، سجل عبد الإله الحافيظي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و64 ، قبل أن يختتم مدافع النادي الأهلي بدر بانون الرباعية في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وشهد التشكيل تواجد بدر بانون مدافع النادي الأهلي وأشرف بم شرقي جناح الزمالك وكذلك وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز، في التشكيل الأساسي لأسوط الأطلسي، وخرج الكرتي في الدقيقة 76.

وشارك مهاجم الاهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي وليد أزارو في بداية الشوط الثاني، وسجل هدفا في الدقيقة 72 وتم إلغاءه بداعي التسلل.

وجاءتشكيل منتخب المغرب: حراسة المرمى: أنيس الزنيتي/ الدفاع: مروان سعدان، يحيى جبران، بدر بانون، محمد الشيبي/ الوسط: محمد الناهيري، عبد الاله الحافيظي، وليد الكرتي،أشرف بنشرقي/ الهجوم: كريم البركاوي، إسماعيل الحداد.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة عدة منتخبات من العيار الثقيل تتمثل في الأخضر السعودي، والأردن بالإضافة إلى أسود الأطلس وفلسطين، ويعتبر المنتخب المغربي هو حامل اللقب، بعد أن فاز بأخر بطولة لكأس العرب تلك التي أُقيمت منذ 9 سنوات.

وتعتبر هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العرب التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وبمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

