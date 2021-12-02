نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص مباراة ليفربول وايفرتون أمس 5-1.. الريدز يُمطر شباك ايفرتون بخماسية مقابل هدف بإمضاء محمد صلاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص مباراة ليفربول وايفرتون ، انطلقت مباراة ليفربول وايفرتون أمس الأربعاء الموافق الأول من شهر ديسمبر 2021 على ملعب جوديسون بارك لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبعد أن حقق ليفربول نتيجة كبيرة ليلة أمس يرغب جميع جماهير وعشاق النجم المصري محمد صلاح والريدز الإطلاع على ملخص نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون أمس في الدوري الإنجليزي، كما يريد الكثير الإطلاع على أهداف محمد صلاح في ايفرتون أمس بالدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة ليفربول وايفرتون أمس

نتيجة أهداف ليفربول وايفرتون ، خاض رفاق محمد صلاح مواجهة نارية من العيار الثقيل حيث دخل ليفربول مواجهة ايفرتون وهو متواجد في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يستضيف ايفرتون فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح وهو متواجداً في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وبدأت مباراة ليفربول وايفرتون يوم الأربعاء 1-12-2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم وليبيا طرابلس، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب وتونس والجزائر والأردن، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف لليل بتوقيت الإمارات.

وكان رفاق محمد صلاح قد استطاعوا تحقيق الفوز الكبير في أخر مواجهة لهم والتي كانت ضد فريق ساوثهامبتون، ويسعى ليفربول إلى تحقيق الاستمرارية بتحقيق النتائج الجيدة خلال مسيرته الكروية هذا الموسم، وكان فريق ايفرتون قد تلقى خسارة أخرى خلال مسيرته الكروية بالدوري الإنجليزي وكانت في أخر مواجهة له ضد برينتفورد بهدف نظيف.

نتيجة أهداف مباراة ليفربول وايفرتون

أما فيما يخص ملخص نتيجة ليفربول وايفرتون ، فقد استطاع الريدز بقيادة الملك المصري محمد صلاح تحقيق الفوز الكبير ضد ايفرتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف ليفربول في ايفرتون أمس كلاً من: اللاعب جوردان هندرسون في الدقيقة 9 من زمن المباراة بالشوط الأول وذلك قبل أن يُسجل اللاعب الكبير والنجم المصري اللامع في سماء أوروبا محمد صلاح ثنائية أكثر من رائعة عند الدقيقتين 19-64 من زمن المباراة.

واختتم أهداف ليفربول وايفرتون اللاعب ديجو جوتا وذلك عند الدقيقة 79 من زمن المباراة، وكان اللاعب ديماراي جراي قد استطاع تسجيل هدف لصالح فريقة ايفرتون عند الدقيقة 38 من زمن اللقاء، وكان النجم المصري محمد صلاح قد خاض مباراة ايفرتون بمستوى أكثر من جيد.

وبهذه النتيجة استطاع ليفربول تحقيق الفوز الكبير وخطف الثلاث نقاط المستحقة ليزيد رصيده من النقاط لتكون 31 نقطة، ويلتقي ليفربول في المباراة القادمة فريق وولفرهامبتون يوم السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر الحالي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت الرياض.